Люди, выросшие в 60–70-е годы, сформировали черту характера, которая влияет на их взрослую жизнь

Люди, выросшие в 1960-1970-х годах, часто демонстрируют способность самостоятельно успокаиваться, находить себе занятие без посторонней помощи и выдерживать скуку. Такой тип воспитания детей не был результатом осознанных педагогических практик, а скорее следствием того, что родители были менее вовлечены в постоянный контроль за детьми, пишет Silicon Canals.

В интервью Гарвардской высшей школе образования психолог Питер Грей, профессор-исследователь Бостонского колледжа, посвятивший десятилетия изучению игры, ярко описал это изменение. Он объяснил, что начиная с 1960-х годов наблюдается непрерывное и заметное сокращение возможностей детей играть свободно, без вмешательства и контроля со стороны взрослых. И за тот же период неуклонно росли показатели тревожности, депрессии и самоубийств среди молодежи.

В статье подчеркивается контраст между условиями воспитания тогда и сейчас. Современные дети обычно имеют структурированный распорядок дня, организованные занятия и постоянное присутствие взрослых. Зато в 1960-1970-х годах дети чаще оставались без постоянного присмотра взрослых, проводя значительную часть времени самостоятельно. Автор описывает это как ситуацию, когда дети могли свободно играть, придумывать занятия и самостоятельно организовывать свое время.

Почему детям нужно позволять скучать

Такой опыт, пишет автор, способствовал формированию навыков саморегуляции. Когда ребенок вынужден самостоятельно находить выход из ситуаций, преодолевать скуку и решать мелкие трудности без немедленной помощи взрослых. Так у детей постепенно формировалась способность справляться с эмоциональными состояниями и адаптироваться к различным обстоятельствам.

Отдельно автор обращает внимание на значение скуки как фактора развития. В отсутствии постоянных развлечений и цифровых стимулов скука становилась естественной частью детского опыта. Вместо того чтобы быть проблемой, которую нужно немедленно устранить, она создавала условия для самостоятельного поиска занятий и развития воображения, говорится в публикации.

В этом контексте способность терпеть скуку рассматривается как важный элемент формирования внутренней выносливости. Эти дети учились не полагаться постоянно на внешние источники стимуляции, а находить ресурсы внутри себя для организации времени и деятельности, говорят авторы исследования.

Автор материала описывает этот стиль воспитания как "доброкачественное пренебрежение", подчеркивая, что речь идет не об отсутствии заботы, а о меньшем уровне контроля и вмешательства. Родители того времени были заняты работой и бытовыми делами, что естественным образом оставляло детям больше пространства для самостоятельности.

Именно такая обстановка, по логике статьи, способствовала тому, что дети учились принимать решения без посторонней помощи, взаимодействовать со сверстниками и адаптироваться к различным ситуациям. В результате это могло формировать взрослых с более высоким уровнем самодостаточности и эмоциональной устойчивости.

Silicon Canals резюмирует, что особенности воспитания в 1960-1970-х годах, даже если они не были результатом целенаправленной педагогической стратегии, создали условия для развития у детей навыков саморегуляции, способности переносить скуку и самостоятельно организовывать свою жизнь. В этом контексте поколение того времени рассматривается как сформировавшееся под влиянием большей автономии и меньшего участия взрослых в повседневном контроле, что и могло способствовать развитию внутренней устойчивости во взрослом возрасте.

Наиболее частые проблемы в воспитании детей

Ранее психолог рассказала, какое психологическое состояние возникает у родителей, когда дети взрослеют. Учёная пояснила, что основу наблюдения составляли её собственные отношения в семье. По её словам, её собственная мама до сих пор не может без беспокойства общаться со своими дочерьми.

Кроме того, почти во всем мире наблюдается тенденция к снижению рождаемости, что объясняется сложностью воспитания современных детей. Также в материале речь идет о причинах, по которым современная молодежь чаще всего выбирает путь "чайлд-фри". Это объясняется тем, что, несмотря на весь технический прогресс и общий рост уровня жизни, родительство становится на самом деле все большим бременем, чем раньше.

