Google Chrome автоматически будет менять ваши 'слабые' пароли

В Google признают, что пользователи редко меняют пароли вручную, поэтому этот утомительный процесс ляжет на плечи браузера.

Самый популярный в мире браузер Google Chrome теперь сможет сам поменять пароль на веб-сайте, если посчитает его слабым или скомпрометированным – в один клик. Об этом компания объявила на конференции Google I/O.

Нововведение встроят в существующий Менеджер Паролей (Google Password Manager), который и раньше предупреждал о небезопасных комбинациях. Но как признают в Google, пользователей такое уведомление скорее раздражает и не мотивирует на создание нового пароля.

Теперь этот утомительный процесс ляжет на плечи браузера. При этом пользователь сам будет решать, когда сменить пароль.

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Разработчикам уже сейчас рекомендуют адаптировать свои веб-ресурсы и приложения под новую функцию, запуск которой запланирован на конец 2025 года. Пока неизвестно, сколько сайтов будет поддерживать автообновление на старте.

Статистика за апрель 2025 года показывает, что Google Chrome, как и раньше, уверенно доминирует на рынке браузеров, несмотря на то, что решение Microsoft Edge является браузером по умолчанию в Windows 10 и 11,

Ранее эксперты PCWorld проверили скорость шести главных браузеров на рынке и определили самый быстрый. Google Chrome, ожидаемо, на первом месте, правда, он имеет один весомый недостаток, отметили тестеры.

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