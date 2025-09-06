Рассказываем, что обязательно нужно положить в гроб, а также в чем хоронить усопшего.

Смерть является неотъемлемой частью жизнь. Важно знать, как достойно проводить дорогих людей в последний путь. Некоторые нюансы необходимо учитывать.

Митрофорный протоиерей Василий Ильчишин рассказал УНИАН, можно ли хоронить человека в его вещах или стоит покупать новые.

В чём можно хоронить человека

По его словам, женщину или мужчину обязательно нужно одевать в одежду.

"Как человек при жизни одевал свое тело, так же в одежде он отправляется в загробную жизнь. Мужчину можно одеть в костюм, а женщину - в платье. Но в каноне церкви не указано, в какой именно одежде нужно хоронить усопших", - отметил протоиерей.

Мы уточнили у него, можно ли хоронить в старой одежде или лучше приобрести новую. Отец сказал, что если у людей есть возможность купить новую одежду для покойного или покойной, то это нужно сделать. Если же такой возможности нет, то нет разницы, какая именно одежда будет на человеке, которого собираются хоронить, - старая или новая, главное, чтобы она была.

"Обычно сейчас покойных готовят к захоронению ритуальные службы - они и моют умерших, и одевают. Если же подготовка к похоронам происходит дома, то помыть покойного могут близкие родственники. Нет запрета на то, кому нельзя мыть покойного. Но в народе есть традиция, которая запрещает очень близким родственникам нести гроб", - добавил он.

Во что нельзя одевать покойника

Разобравшись, в чем хоронят мужчин и женщин, мы спросили у протоиерея о возможных запретах. Он отметил, что в каноне церкви не прописано, в чем категорически нельзя хоронить усопших.

"Канон церкви не дает ответа на то, какие вещи или аксессуары запрещено надевать на усопшего. Но есть вещи и аксессуары, которые должны быть на умершем христианине во время похорон - обязательно надевается нательный крестик, на лоб - венчик, где изображены иконы, в руки кладется погребальный крест, а возле покойного ставят иконку. Если умерла женщина, то иконка Божьей Матери, а если умерший - мужчина, то иконка Иисуса Христа. Самого покойного человека накрывают церковным покрывалом", - объяснил Василий Ильчишин.

справка Василий Ильчишин Митрофорный протоиерей ПЦУ Василий Ильчишин учился в Киевской духовной семинарии. Основал церковь Успения Пресвятой Богородицы в селе Петрушки Бучанского района Киевской области. Более 26 лет является священнослужителем. В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину получил благословение и взял в руки оружие, чтобы защищать земляков от оккупантов, и пополнил ряды территориальной обороны.

