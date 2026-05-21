В Италии поселок заплатит за переезд: новым жителям дадут жилье и работу

Небольшой горный поселок в Италии решил необычным способом бороться с нехваткой населения - новым жителям обещают жилье, финансовую помощь и гранты на открытие бизнеса.

Речь идет о поселке Санто-Стефано-ди-Сессанио, расположенном на высоте около 1300 метров в регионе Абруццо. Сейчас здесь проживает всего около 115 человек, большинство из которых - пожилые люди, пишет Meglepetes.

Местные власти надеются привлечь молодежь и вдохнуть новую жизнь в исторический поселок с узкими каменными улочками и средневековой атмосферой.

Как сообщают СМИ, программа рассчитана не на туристов, а на тех, кто действительно готов переехать и жить в поселке все время. Участникам предлагают квартиру по символической арендной плате, ежемесячную финансовую поддержку, а также помощь в запуске собственного бизнеса.

Сколько денег предлагают

Новоприбывшие могут получить до 8 тыс. евро в год в течение трех лет. Еще до 20 тыс. евро предусмотрено в качестве стартового гранта для открытия бизнеса. В общей сложности пакет поддержки может достигать 44 тыс. евро.

Однако есть важное условие: участники должны реально проживать в поселке и развивать экономическую деятельность.

Кто может участвовать в программе

Подать заявку могут люди в возрасте от 18 до 40 лет. Программа открыта не только для итальянцев, но и для граждан стран Евросоюза, а также иностранцев с действующим видом на жительство в Италии.

Наиболее востребованными направлениями называют туристический бизнес, гостиничное дело, ремесла, организацию экскурсий и культурных мероприятий. Также приветствуются небольшие сервисы и услуги, необходимые для повседневной жизни местных жителей.

Главная цель программы

Местные власти признают, что главная цель инициативы – спасти поселок от исчезновения.

Отмечается, что Санто-Стефано-ди-Сессанио считается одним из самых красивых горных поселков Италии. Теперь сюда можно приехать не только как турист, но и начать новую жизнь среди гор и средневековых пейзажей.

