Эти чисто сокращения популярных имён образованы по правилам украинского языка.

Украинцы часто используют русифицированные формы коротких имён. Однако в украинском языке совсем другие правила образования уменьшительно-ласкательных форм. Древние украинские имена часто вообще не сокращаются, а современные имеют совсем другие и для кого-то непривичные сокращения.

Правильные украинские сокращения имен

Для украинского языка не характерны окончания -ша в именам (Саша, Наташа), а также добавление буквы "е" посередине слова (Лєна, Свєта). Вместо этого для образования коротких форм имен используются суффиксы -унечк (Катрунечка), -ечк, -оньк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик), -к (Оленка, Андрійко).

О том, какие есть правильные украинские имена, рассказала редакторка Ольга Васильева.

Видео дня

Вот как звучат украинские сокращения популярных мужских имен:

Александр - Сашко, Олесь, Лесь, Лесик;

- Сашко, Олесь, Лесь, Лесик; Алексей - Олекса, Лесь, Лесик, Олешко, Лешко;

- Олекса, Лесь, Лесик, Олешко, Лешко; Анатолий - Толик, Только;

- Толик, Только; Андрей - Андрійко, Андрусь;

- Андрійко, Андрусь; Артем - Темко, Артемко;

- Темко, Артемко; Богдан - Богданик, Богданко, Богдась, Даник, Данько;

- Богданик, Богданко, Богдась, Даник, Данько; Василий - Васько, Василько, Васьо;

- Васько, Василько, Васьо; Виталий - Вітась, Вітик, Вітько;

- Вітась, Вітик, Вітько; Владислав - Владик, Владко;

- Владик, Владко; Владимир - Володько;

- Володько; Геннадий - Геник, Генусь;

- Геник, Генусь; Григорий - Гринько, Гриць, Гошко, Герко;

- Гринько, Гриць, Гошко, Герко; Даниил - Даник, Данилко, Данько;

- Даник, Данилко, Данько; Денис - Дениско, Денько;

- Дениско, Денько; Дмитрий - Дмитрик, Дмитрусь;

- Дмитрик, Дмитрусь; Евгений - Євгенко, Генко, Геник, Генусь;

- Євгенко, Генко, Геник, Генусь; Иван - Ванько‌, Іванко Івась;

- Ванько‌, Іванко Івась; Илья - Ілько;

- Ілько; Кирилл - Кирилко;

- Кирилко; Константин - Костик, Костусь;

- Костик, Костусь; Леонид - Лесь, Лесик, Ленько;

- Лесь, Лесик, Ленько; Михаил - Михайлик, Михась, Михалько;

- Михайлик, Михась, Михалько; Никита - Микитка, Микитко;

- Микитка, Микитко; Николай - Миколка, Колько;

- Миколка, Колько; Олег - Лесь, Лесик, Олежик, Олежко;

- Лесь, Лесик, Олежик, Олежко; Петр - Петрик, Петько, Петрусь;

- Петрик, Петько, Петрусь; Роман - Романко, Ромко, Ромась;

- Романко, Ромко, Ромась; Святослав/Ярослав - Славик, Славко;

- Славик, Славко; Сергей - Сергійко;

- Сергійко; Степан - Стець, Степанко, Степко;

- Стець, Степанко, Степко; Тимофей - Тимко;

- Тимко; Федор - Федусь, Федько;

- Федусь, Федько; Юрий - Юрчик, Юрась, Юрко.

А популярные украинские женские имена сокращаются так:

Анастасия - Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася;

- Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася; Анна - Ганя, Ганця, Ганнуся;

- Ганя, Ганця, Ганнуся; Дарья / Дарина - Даринка, Даруся, Дарця, Одарка;

/ - Даринка, Даруся, Дарця, Одарка; Елена - Лена (не Лєна), Оленка, Оленця, Олеся, Леся;

- Лена (не Лєна), Оленка, Оленця, Олеся, Леся; Ирина - Іринка, Іруся, Орися, Оринка;

- Іринка, Іруся, Орися, Оринка; Катерина - Катря, Катруся, Катруня, Катрусенька, Катрунечка;

- Катря, Катруся, Катруня, Катрусенька, Катрунечка; Кристина - Христинка, Христя;

- Христинка, Христя; Ксения - Оксанка, Ксеня;

- Оксанка, Ксеня; Лариса - Леся;

- Леся; Мария - Маруся, Марічка, Марійка;

- Маруся, Марічка, Марійка; Наталья - Наталя, Наталка, Наталочка, Ната, Натуся;

- Наталя, Наталка, Наталочка, Ната, Натуся; Ольга - Олюся, Леся;

- Олюся, Леся; Светлана - Світа, Світланка, Світланочка, Світланонька, Лана;

- Світа, Світланка, Світланочка, Світланонька, Лана; София - Софійка;

- Софійка; Татьяна - Тетянка, Тата, Тася, Танечка;

- Тетянка, Тата, Тася, Танечка; Юлия - Юльця.

Напоследок важно уточнить, что к человеку стоит обращаться по той форме имени, которую он сам выбрал. Это является признаком уважения и хорошего тона. Но если к ребенку с детства обращаться по исконно украинской форме имени, то он быстро к этому привыкнет.

Вас также могут заинтересовать новости: