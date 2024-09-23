Украинцы часто используют русифицированные формы коротких имён. Однако в украинском языке совсем другие правила образования уменьшительно-ласкательных форм. Древние украинские имена часто вообще не сокращаются, а современные имеют совсем другие и для кого-то непривичные сокращения.
Правильные украинские сокращения имен
Для украинского языка не характерны окончания -ша в именам (Саша, Наташа), а также добавление буквы "е" посередине слова (Лєна, Свєта). Вместо этого для образования коротких форм имен используются суффиксы -унечк (Катрунечка), -ечк, -оньк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик), -к (Оленка, Андрійко).
О том, какие есть правильные украинские имена, рассказала редакторка Ольга Васильева.
Вот как звучат украинские сокращения популярных мужских имен:
- Александр - Сашко, Олесь, Лесь, Лесик;
- Алексей - Олекса, Лесь, Лесик, Олешко, Лешко;
- Анатолий - Толик, Только;
- Андрей - Андрійко, Андрусь;
- Артем - Темко, Артемко;
- Богдан - Богданик, Богданко, Богдась, Даник, Данько;
- Василий - Васько, Василько, Васьо;
- Виталий - Вітась, Вітик, Вітько;
- Владислав - Владик, Владко;
- Владимир - Володько;
- Геннадий - Геник, Генусь;
- Григорий - Гринько, Гриць, Гошко, Герко;
- Даниил - Даник, Данилко, Данько;
- Денис - Дениско, Денько;
- Дмитрий - Дмитрик, Дмитрусь;
- Евгений - Євгенко, Генко, Геник, Генусь;
- Иван - Ванько, Іванко Івась;
- Илья - Ілько;
- Кирилл - Кирилко;
- Константин - Костик, Костусь;
- Леонид - Лесь, Лесик, Ленько;
- Михаил - Михайлик, Михась, Михалько;
- Никита - Микитка, Микитко;
- Николай - Миколка, Колько;
- Олег - Лесь, Лесик, Олежик, Олежко;
- Петр - Петрик, Петько, Петрусь;
- Роман - Романко, Ромко, Ромась;
- Святослав/Ярослав - Славик, Славко;
- Сергей - Сергійко;
- Степан - Стець, Степанко, Степко;
- Тимофей - Тимко;
- Федор - Федусь, Федько;
- Юрий - Юрчик, Юрась, Юрко.
А популярные украинские женские имена сокращаются так:
- Анастасия - Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася;
- Анна - Ганя, Ганця, Ганнуся;
- Дарья/Дарина - Даринка, Даруся, Дарця, Одарка;
- Елена - Лена (не Лєна), Оленка, Оленця, Олеся, Леся;
- Ирина - Іринка, Іруся, Орися, Оринка;
- Катерина - Катря, Катруся, Катруня, Катрусенька, Катрунечка;
- Кристина - Христинка, Христя;
- Ксения - Оксанка, Ксеня;
- Лариса - Леся;
- Мария - Маруся, Марічка, Марійка;
- Наталья - Наталя, Наталка, Наталочка, Ната, Натуся;
- Ольга - Олюся, Леся;
- Светлана - Світа, Світланка, Світланочка, Світланонька, Лана;
- София - Софійка;
- Татьяна - Тетянка, Тата, Тася, Танечка;
- Юлия - Юльця.
Напоследок важно уточнить, что к человеку стоит обращаться по той форме имени, которую он сам выбрал. Это является признаком уважения и хорошего тона. Но если к ребенку с детства обращаться по исконно украинской форме имени, то он быстро к этому привыкнет.