Каким будет ваше имя на украинском языке / фото ua.depositphotos.com

Украинцы часто используют русифицированные формы коротких имён. Однако в украинском языке совсем другие правила образования уменьшительно-ласкательных форм. Древние украинские имена часто вообще не сокращаются, а современные имеют совсем другие и для кого-то непривичные сокращения.

Правильные украинские сокращения имен

Для украинского языка не характерны окончания -ша в именам (Саша, Наташа), а также добавление буквы "е" посередине слова (Лєна, Свєта). Вместо этого для образования коротких форм имен используются суффиксы -унечк (Катрунечка), -ечк, -оньк (Галинонька, Олечка), -усь, -ась (Ганнуся, Михась), -ик (Дмитрик), -к (Оленка, Андрійко).

О том, какие есть правильные украинские имена, рассказала редакторка Ольга Васильева.

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Вот как звучат украинские сокращения популярных мужских имен:

  • Александр - Сашко, Олесь, Лесь, Лесик;
  • Алексей - Олекса, Лесь, Лесик, Олешко, Лешко;
  • Анатолий - Толик, Только;
  • Андрей - Андрійко, Андрусь;
  • Артем - Темко, Артемко;
  • Богдан - Богданик, Богданко, Богдась, Даник, Данько;
  • Василий - Васько, Василько, Васьо;
  • Виталий - Вітась, Вітик, Вітько;
  • Владислав - Владик, Владко;
  • Владимир - Володько;
  • Геннадий - Геник, Генусь;
  • Григорий - Гринько, Гриць, Гошко, Герко;
  • Даниил - Даник, Данилко, Данько;
  • Денис - Дениско, Денько;
  • Дмитрий - Дмитрик, Дмитрусь;
  • Евгений - Євгенко, Генко, Геник, Генусь;
  • Иван - Ванько‌, Іванко Івась;
  • Илья - Ілько;
  • Кирилл - Кирилко;
  • Константин - Костик, Костусь;
  • Леонид - Лесь, Лесик, Ленько;
  • Михаил - Михайлик, Михась, Михалько;
  • Никита - Микитка, Микитко;
  • Николай - Миколка, Колько;
  • Олег - Лесь, Лесик, Олежик, Олежко;
  • Петр - Петрик, Петько, Петрусь;
  • Роман - Романко, Ромко, Ромась;
  • Святослав/Ярослав - Славик, Славко;
  • Сергей - Сергійко;
  • Степан - Стець, Степанко, Степко;
  • Тимофей - Тимко;
  • Федор - Федусь, Федько;
  • Юрий - Юрчик, Юрась, Юрко.

А популярные украинские женские имена сокращаются так:

  • Анастасия - Настуся, Настуня, Настася, Ната, Тася;
  • Анна - Ганя, Ганця, Ганнуся;
  • Дарья/Дарина - Даринка, Даруся, Дарця, Одарка;
  • Елена - Лена (не Лєна), Оленка, Оленця, Олеся, Леся;
  • Ирина - Іринка, Іруся, Орися, Оринка;
  • Катерина - Катря, Катруся, Катруня, Катрусенька, Катрунечка;
  • Кристина - Христинка, Христя;
  • Ксения - Оксанка, Ксеня;
  • Лариса - Леся;
  • Мария - Маруся, Марічка, Марійка;
  • Наталья - Наталя, Наталка, Наталочка, Ната, Натуся;
  • Ольга - Олюся, Леся;
  • Светлана - Світа, Світланка, Світланочка, Світланонька, Лана;
  • София - Софійка;
  • Татьяна - Тетянка, Тата, Тася, Танечка;
  • Юлия - Юльця.

Напоследок важно уточнить, что к человеку стоит обращаться по той форме имени, которую он сам выбрал. Это является признаком уважения и хорошего тона. Но если к ребенку с детства обращаться по исконно украинской форме имени, то он быстро к этому привыкнет.

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