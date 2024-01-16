Называем старинные украинские имена, которыми можно назвать мальчика или девочку.

Украинские имена для девочек и мальчиков становятся популярнее в последние годы. Во время полномасштабной войны украинцы больше интересуются своей историей и стремятся давать новорожденным малышам традиционные имена.

Древние украинские имена имеют благозвучное звучание и красивое значение. Если вы хотите красиво и патриотично назвать малыша - обратите внимание на имена, которые тысячелетиями используются в Украине.

Старые украинские имена - мужские и женские

Существует много украинских имен, которые используются на наших землях тысячи лет. Но не все они славянского происхождения. Многие украинские имена для мальчиков и девочек имеют скандинавское происхождение или были заимствованы из христианских стран после крещения Киевской Руси. Дохристианские имена обычно имели в основе определенные человеческие качества.

Видео дня

Старинные украинские имена для девочек

Агафья - гр. "добрая"

Акилина - лат. "орлица".

Анастасия - гр. "воскресшая".

Василина - гр. "царица".

Ганна - евр. "добрая воля", "благосклонность".

Глафира - гр. "стройная".

Дарья, Одарка - перс. "обладающая славой".

Евдокия - гр. "добрая слава".

Евстафия - гр. "счастливая".

Зинаида - гр. от имени Бога Зевса.

Иванка - евр. "божья благодать".

Ирина, Орися, Орина, Ярина - гр. "тишина", "покой".

Катерина - гр. "чистая".

Мария, Маричка, Маруся - евр. "желанная", "спокойная".

Матрона, Матрена - лат. "женщина".

Мелания, Мелашка, Маланка - гр. "темная", "черная".

Наталья, Наталка - лат. "рождественская".

Ольга - сканд. "святая".

Прасковья, Параска - гр. "пятница", "канун праздника".

Соломия - евр. "мирная".

Стефания - гр. "венец", "корона".

Татьяна - лат. "судьба".

Харитина - гр. "благодать".

Старинные украинские мужские имена

Александр - гр. "защитник людей".

Алексей - гр. "защитник".

Андрей - гр. "мужественный".

Валерий - лат. "здоровый", "сильный".

Власий - гр. "простой".

Глеб - сканд. "потомок богов".

Григорий - гр. "неспящий", "чуткий".

Денис - гр. от имени бога Дионисия.

Дмитрий - гр. от имени богини Деметры.

Евстафий - гр. "твердый", "спокойный", "плодородный".

Захар - гр. "тот, кто помнит Бога".

Иван - евр. "божья благодать".

Игнатий - лат. "огонь".

Игорь - сканд., от имени бога Ингвара.

Иосиф - евр. "Бог прибавит".

Климентий - лат. "кроткий".

Матвей - евр. "дар Бога Яхве".

Михаил - евр. "кто, как Бог?".

Нестор - гр. "тот, кто вернулся на родину".

Никифор - гр. "победоносец".

Николай - гр. "победитель народов".

Олег - сканд. "святой".

Панас - гр. "бессмертный".

Петр - лат." скала","камень".

Пилип - гр. "тот, кто любит лошадей".

Роман - лат. "римлянин".

Семен - евр. "тот, кого Бог слышит".

Степан - гр. "венец", "корона".

Тарас - гр. "бунтарь".

Федор - гр. "Божий дар".

Чисто украинские имена

Древние украинские имена имеют славянское происхождение и часто встречаются в соседних славянских странах. Такие имена могли образоваться во времена ранней Киевской Руси, еще до принятия христианства. Старинные украинские имена часто состоят из двух слов. Нередко в них встречаются корни -свят, -слав, -мир, -волод, -рад и т.п.

Древние украинские женские имена

Богдана - "дана Богом".

Божена - "одаренная Богом".

Весна - "весна".

Вера - "вера"

Дарина - "дарованная Богом".

Звенислава - "звонкая слава".

Злата - "золотая".

Зоряна - "озаренная звездой".

Лада - от имени богини весны.

Лыбидь - "красавица".

Любовь - "любовь".

Людмила - "милая людям".

Милана - "милая".

Мирослава - "мирная и славная".

Надежда - "надежда".

Найдена - "найденная".

Пелагея, Палажка - "из племени пелагсов".

Рада - "радостная".

Снежана - "снежная".

Станислава - "стань славной".

Цветана - "цвет".

Ярослава - "ярая славой".

Древние украинские мужские имена

Богдан - "данный Богом".

Божедар - "дар Божий".

Болеслав - "великая слава".

Борислав - "тот, что борется за славу".

Бронислав - "славный боронитель".

Вадим - "привлекательный".

Владислав - "властелин славы".

Владимир - "властелин мира" или "великая власть".

Всеволод - "властелин мира".

Вячеслав - "самый славный".

Горислав - "сияющая слава".

Житомир - "мирная жизнь".

Зореслав - "звездный".

Любомир - "тот, что любит мир".

Мирослав - "мирный и славный".

Мстислав - "славный защитник".

Евстафий - "твердый", "неизменный", "устойчивый".

Радомир - "радость мира".

Ростислав - "растущая слава".

Светозар - "светлое сияние".

Святополк - "святое войско".

Святослав - "святая слава".

Станислав - "стань славным".

Твердислав - "твердая слава".

Яромир - "солнечный мир".

Ярополк - "тот, что смело бьется".

Ярослав - "ярый славой".

Вас также могут заинтересовать новости: