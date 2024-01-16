Украинские имена для девочек и мальчиков становятся популярнее в последние годы. Во время полномасштабной войны украинцы больше интересуются своей историей и стремятся давать новорожденным малышам традиционные имена.
Древние украинские имена имеют благозвучное звучание и красивое значение. Если вы хотите красиво и патриотично назвать малыша - обратите внимание на имена, которые тысячелетиями используются в Украине.
Старые украинские имена - мужские и женские
Существует много украинских имен, которые используются на наших землях тысячи лет. Но не все они славянского происхождения. Многие украинские имена для мальчиков и девочек имеют скандинавское происхождение или были заимствованы из христианских стран после крещения Киевской Руси. Дохристианские имена обычно имели в основе определенные человеческие качества.
Старинные украинские имена для девочек
Агафья - гр. "добрая"
Акилина - лат. "орлица".
Анастасия - гр. "воскресшая".
Василина - гр. "царица".
Ганна - евр. "добрая воля", "благосклонность".
Глафира - гр. "стройная".
Дарья, Одарка - перс. "обладающая славой".
Евдокия - гр. "добрая слава".
Евстафия - гр. "счастливая".
Зинаида - гр. от имени Бога Зевса.
Иванка - евр. "божья благодать".
Ирина, Орися, Орина, Ярина - гр. "тишина", "покой".
Катерина - гр. "чистая".
Мария, Маричка, Маруся - евр. "желанная", "спокойная".
Матрона, Матрена - лат. "женщина".
Мелания, Мелашка, Маланка - гр. "темная", "черная".
Наталья, Наталка - лат. "рождественская".
Ольга - сканд. "святая".
Прасковья, Параска - гр. "пятница", "канун праздника".
Соломия - евр. "мирная".
Стефания - гр. "венец", "корона".
Татьяна - лат. "судьба".
Харитина - гр. "благодать".
Старинные украинские мужские имена
Александр - гр. "защитник людей".
Алексей - гр. "защитник".
Андрей - гр. "мужественный".
Валерий - лат. "здоровый", "сильный".
Власий - гр. "простой".
Глеб - сканд. "потомок богов".
Григорий - гр. "неспящий", "чуткий".
Денис - гр. от имени бога Дионисия.
Дмитрий - гр. от имени богини Деметры.
Евстафий - гр. "твердый", "спокойный", "плодородный".
Захар - гр. "тот, кто помнит Бога".
Иван - евр. "божья благодать".
Игнатий - лат. "огонь".
Игорь - сканд., от имени бога Ингвара.
Иосиф - евр. "Бог прибавит".
Климентий - лат. "кроткий".
Матвей - евр. "дар Бога Яхве".
Михаил - евр. "кто, как Бог?".
Нестор - гр. "тот, кто вернулся на родину".
Никифор - гр. "победоносец".
Николай - гр. "победитель народов".
Олег - сканд. "святой".
Панас - гр. "бессмертный".
Петр - лат." скала","камень".
Пилип - гр. "тот, кто любит лошадей".
Роман - лат. "римлянин".
Семен - евр. "тот, кого Бог слышит".
Степан - гр. "венец", "корона".
Тарас - гр. "бунтарь".
Федор - гр. "Божий дар".
Чисто украинские имена
Древние украинские имена имеют славянское происхождение и часто встречаются в соседних славянских странах. Такие имена могли образоваться во времена ранней Киевской Руси, еще до принятия христианства. Старинные украинские имена часто состоят из двух слов. Нередко в них встречаются корни -свят, -слав, -мир, -волод, -рад и т.п.
Древние украинские женские имена
Богдана - "дана Богом".
Божена - "одаренная Богом".
Весна - "весна".
Вера - "вера"
Дарина - "дарованная Богом".
Звенислава - "звонкая слава".
Злата - "золотая".
Зоряна - "озаренная звездой".
Лада - от имени богини весны.
Лыбидь - "красавица".
Любовь - "любовь".
Людмила - "милая людям".
Милана - "милая".
Мирослава - "мирная и славная".
Надежда - "надежда".
Найдена - "найденная".
Пелагея, Палажка - "из племени пелагсов".
Рада - "радостная".
Снежана - "снежная".
Станислава - "стань славной".
Цветана - "цвет".
Ярослава - "ярая славой".
Древние украинские мужские имена
Богдан - "данный Богом".
Божедар - "дар Божий".
Болеслав - "великая слава".
Борислав - "тот, что борется за славу".
Бронислав - "славный боронитель".
Вадим - "привлекательный".
Владислав - "властелин славы".
Владимир - "властелин мира" или "великая власть".
Всеволод - "властелин мира".
Вячеслав - "самый славный".
Горислав - "сияющая слава".
Житомир - "мирная жизнь".
Зореслав - "звездный".
Любомир - "тот, что любит мир".
Мирослав - "мирный и славный".
Мстислав - "славный защитник".
Евстафий - "твердый", "неизменный", "устойчивый".
Радомир - "радость мира".
Ростислав - "растущая слава".
Светозар - "светлое сияние".
Святополк - "святое войско".
Святослав - "святая слава".
Станислав - "стань славным".
Твердислав - "твердая слава".
Яромир - "солнечный мир".
Ярополк - "тот, что смело бьется".
Ярослав - "ярый славой".