Всего в мире существует около 3 458 видов змей.

В районе Чернобыльской атомной станции обитают три вида змей, среди которых один - опасный. Об этом рассказали в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, где отметили, что 16 июля - Всемирный день змей.

По словам исследователей, на территории Чернобыльского заповедника зафиксировано три вида змей. В частности, гадюка обыкновенная - единственная ядовитая змея региона, но ее укус редко представляет смертельную угрозу для взрослого человека. Также - уж обыкновенный: неядовитая змея, которая часто встречается вблизи водоемов и медянка - небольшое и совсем безвредное существо, которое часто путают с гадюкой.

Как отмечают в заповеднике, змеи избегают контакта с человеком, но именно из-за незнания и страха люди часто первыми убивают этих животных. Однако змеи - это не враги, а часть природы, которую нужно знать, понимать и защищать.

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"В природе нет "лишних" животных. Даже змеи, часто вызывающие страх или неприязнь, играют ключевую роль в поддержании экологического баланса. Они являются естественными регуляторами численности грызунов, насекомых и других мелких животных", - отмечают ученые.

Всего в мире известно около 3 458 видов змей, из которых только примерно 600 являются ядовитыми. Интересно, что змеи не имеют век, их глаза защищает прозрачная чешуя, поэтому они "смотрят" без моргания, большинство этих существ не слышат звуков, однако хорошо реагируют на вибрации, некоторые после большой добычи могут не есть несколько месяцев.

По состоянию на сейчас известно, что самая длинная змея в мире - сетчатый питон, который может достигать длины более 7 метров, а самая маленькая - тонкоротая змея Барбадоса, длиной до 10 см.

Чернобыльский заповедник - последние новости

Напомним, недавно ученые провели исследование популяции рыб в водоемах Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника и сделали неожиданное открытие, а именно то, что видовой состав здесь несколько отличается от того, что можно увидеть в водоемах за пределами зоны.

В частности идентифицировано 19 видов, в основном - типичные представители ихтиофауны, а интересный факт - достаточно низкая численность в уловах инвазионных видов рыб, которые в других водоемах региона представлены значительно больше. Например, исследователи не выловили ни одной особи амурского чебачка и солнечного окуня, а численность головешки ротана и карася серебристого в осушительных каналах - минимальная.

Также сообщалось, что в Чернобыльском заповеднике заметили птенцов черного аиста, который занесен в Красную книгу. Как отметил орнитолог Сергей Домашевский, птенцы уже имеют маленькие металлические кольца, а именно "паспортные документы" в мире птиц.

"Проверил гнездо аиста черного, где на позапрошлой неделе кольцевали птенцов. Все аистята выглядят прекрасно, все модные, имеют на каждой лапке по "кольцу" на зависть другим аистам своего вида", - рассказал он.

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