Кариес лучше предупредить, чем лечить - рассказываем, что нужно делать, чтобы избежать заболевания.

Кариес - неприятная вещь.Сначала он выглядит как небольшое белое пятнышко на зубе, но со временем, если его не лечить, превращается в дырку, сам зуб начинает болеть и может выпасть. Но этого можно избежать, если придерживаться нескольких простых советов. Рассказываем, как предотвратить кариес и даже вылечить его на ранней стадии.

Почему появляется кариес - причины

Что такое кариес? Кариес - это заболевание зубов. Начинается оно так: бактерии, которые вызывают заболевание, вступают в контакт с сахаром и крахмалом, содержащимися в пище и напитках, и образуют кислоту. Эта кислота разрушает эмаль зуба, и она начинает терять минералы. В результате на этом месте образуется белое пятно - это ранний кариес. На этом этапе его можно остановить или обратить вспять. Например, эмаль может восстановиться за счет минералов из слюны и фтора из зубной пасты. Однако если минералов уходит больше, чем восстанавливается, то эмаль ослабевает, темнеет и в конце концов разрушается, образуя полость.

Какие симптомы кариеса

На ранних стадиях кариеса симптомы обычно отсутствуют. Лишь только когда заболевание прогрессирует, то может вызывать зубную боль или чувствительность зуба к сладкому, горячему или холодному. Если в зуб попадает инфекция, может образоваться абсцесс, или очаг гноя, который вызывает боль, отек лица и повышение температуры. В этом случае нужно обязательно идти к стоматологу.

Видео дня

Как предотвратить кариес - 7 советов

Предотвратить кариес или вылечить "предварительный кариес" можно, придерживаясь нескольких простых правил:

Отказаться от сладкого

Это самый нелюбимый пункт сладкоежек, но, тем не менее, этот запрет весьма эффективный.

Всемирная организация здравоохранения (World Health OrganizationTrusted Source) утверждает, что употребление сахара - самый важный фактор риска развития кариеса и рекомендует сократить его потребление до 10% от общего количества дневных калорий. При этом сладкое лучше есть в один прием пищи, не растягивая удовольствие на весь день - так у зубной эмали будет время восстановиться.

Ранее мы рассказывали, как утолить жажду летом без напитков, содержащих сахар.

Чистить зубы дважды в день пастой со фтором

Делайте это в течение 2 минут, обязательно чистите внутреннюю, внешнюю и прикусную поверхности зубов, а также аккуратно вдоль линии десен. Зубные нити, а также ополаскиватель для полости рта со фтором также помогают удалить налет и пищу из межзубных промежутков, пишет nidcr.nih.gov..

Фтор - это минерал, который может предотвратить прогрессирование кариеса и даже обратить вспять или остановить ранний кариес.

Употреблять йогурт

Исследование, проведенное в 1930-х годах, показало, что причиной кариеса является недостаток витамина D в рационе. Этот витамин нужен, чтобы усваивался кальций и фосфаты из пищи. Поэтому в рацион советуют включить такие продукты, как молоко и йогурт, которые, кроме витамина D, также содержат кальций. Также витамин D мы можем получать от солнца.

Пить воду из-под крана

Если позволяет качество, пейте воду из-под крана, советуют эксперты. Часто в источники общественного водоснабжения добавлен фтор, который может значительно уменьшить риск кариеса. В бутилированной воде фтора нет.

Жевать жвачку без сахара

В ходе клинических испытаний было доказано, что жевательная резинка без сахара после еды способствует возобновлению эмали - она снижает уровень "кариесных" бактерий S. mutans даже больше, чем ксилитолсодержащая жвачка.

Полоскать рот растительным маслом

Это древняя практика, которая заключается в том, что нужно в течение 20 минут полоскать рот маслом, например кунжутным или кокосовым. Небольшое клиническое исследование показало, что такое полоскание уменьшает зубной налет, гингивит и количество бактерий во рту так же эффективно, как и полоскание рта хлоргексидином.

Не курить

Курение - одна из причин развития кариеса, оно приводит к изменению бактериального баланса в ротовой полости. Поэтому если вы курите, то подумайте о том, чтобы отказаться

Вас также могут заинтересовать новости: