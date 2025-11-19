Когда надо стирать коврик в ванной: проверьте, достаточно ли часто вы это делаете

Коврики в ванной постоянно собирают влагу, поэтому за ними надо внимательно следить.

Эксперты предупреждают, что обычный для ванных комнат предмет, которым пользуются миллионы людей, может распространять микробы и вызывать заболевания. Речь идет о ковриках для пола, которые постоянно остаются влажными. Обычно, пишет Daily Mail, их моют раз или два в год. Однако этого недостаточно.

Коврики для ванной комнаты могут удерживать влагу и накапливать бактерии. Они впитывают воду каждый раз, когда вы выходите из душа. А если они остаются влажными, под ними может быстро начать расти плесень. Особенно это касается ковриков на резиновой основе, которая задерживает воду.

Лучший способ избежать этого - стирать коврики для ванной еженедельно в горячей воде. А после этого тщательно сушить - на улице или на радиаторе. Старайтесь не оставлять их мокрыми на полу, а просушивать по мере необходимости.

Если на вашем коврике есть темные пятна или запах плесени, лучше выбросить его и купить новый.

Другие вещи в ванной комнате также могут быть рассадником микробов. Специалисты утверждают, что поскольку ванные комнаты теплые и влажные, они являются идеальным местом для размножения бактерий и плесени.

На что еще обратить внимание

Со временем предметы повседневного обихода могут накапливать микробы, которые могут вызвать проблемы с кожей, желудочные расстройства или проблемы с дыханием, если их не чистить или не заменять достаточно часто.

Например, старые зубные щетки. Со временем щетина может задерживать бактерии и остатки зубной пасты. Тем более, ее не следует держать слишком близко к унитазу. Потому что предметы вблизи туалета могут оказаться в опасной зоне.

Поэтому со временем щетка перестает должным образом чистить и может распространять микробы в вашем рту вместо того, чтобы удалять их. Эксперты рекомендуют заменять зубную щетку каждые три месяца или чаще, если щетина выглядит изношенной. Всегда тщательно промывайте ее после чистки, встряхивайте воду и храните вертикально, чтобы она полностью высохла.

Также собирают грязь, влагу и остатки мыла мочалки и губки для душа. И становятся идеальной средой для размножения бактерий. Их также следует ополаскивать после каждого использования, стирать раз в неделю в горячей воде и заменять каждые месяц или два.

Также стоит обратить внимание на полотенца. Если они начинают неприятно пахнуть или стать грубыми на ощупь, стоит постирать их в горячей воде и тщательно просушить. Обычно, каждые 3-4 года стоит полностью менять полотенца.

Как вернуть мягкость полотенцам

Напомним, что эксперты рассказали о способе, который легко вернет полотенцам приятную мягкость. Если они стали жесткими и колючими, то поможет обычный белый уксус, который всегда есть под руками или его можно легко купить в ближайшем магазине.

