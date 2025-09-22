Это средство не оставляет запаха на полотенцах.

Полотенца во время стирки часто накапливают остатки мыла и кондиционера для белья, которые не выполаскиваются должным образом. Со временем это приводит к снижению впитывающей способности, и полотенца теряют мягкость и становятся жёсткими и колючими. Издание Express спросило у пятерых экспертов по клинингу, как вернуть полотенцам былую мягкость, и все они назвали одно и то же простое средство, которое есть у каждого на кухне - белый уксус.

Генеральный директор Cleaning Express Михаил Богоявленский отметил, что белый уксус -это "естественный и эффективный способ вернуть полотенцам мягкость". При стирке полотенец налейте около 100 мл белого уксуса в отсек для кондиционера для белья (можно также использовать отсек для полоскания в стиральной машине, если он есть).

Он объяснил, что уксус помогает растворить жир, остатки моющих средств и минеральные отложения, которые могут "способствовать образованию корок на полотенцах".

Есливаши полотенца очень уж жесткие, попробуйте замочить их в уксусе перед стиркой. Наполните ванну достаточным количеством воды, чтобы полностью покрыть полотенца, а затем добавьте 150–200 мл белого уксуса. Оставьте их замачиваться на несколько часов, слейте воду, быстро прополощите в ванне и постирайте в обычном режиме.

При этом, как утверждает эксперт, при использовании обоих этих вариантов ваши полотенца не будут пахнуть уксусом, когда высохнут.

Дэнни Льюнг, сторонник натурального домашнего ухода и основатель Detoorp, также утверждает, что белый уксус — "самое натуральное и простое решение".

Он рекомендовал налить в стиральную машину полстакана уксуса без моющего средства, чтобы удалить накопившиеся остатки моющего средства и минеральные отложения, "из-за которых ваши полотенца становятся похожими на наждачную бумагу".

После стирки с уксусом Дэнни посоветовал снова пропустить их в стиральной машине на горячем цикле с половиной стакана пищевой соды. Это нейтрализует остатки уксуса и поможет восстановить естественный pH-баланс полотенец.

Специалист по уборке Cottage Care Скотт Шрейдер назвал двухэтапную стирку с уксусом и пищевой содой своим "любимым натуральным методом".

Он объяснил, что именно уксус "растворяет остатки моющего средства и расщепляет минералы" в волокнах при первой стирке, а вторая стирка с использованием пищевой соды, "дезодорирует и одновременно освежает волокна".

Генеральный директор Picture Perfect Cleaning Джаред Сарбит заявил, что белый уксус "чрезвычайно эффективен", поскольку он "восстанавливает форму полотенец, не оставляя следов".

Эксперт по клинингу и главный операционный директор Sparkly Maid San Antonio Джессика Гонсалес сказала, что уксус — это её "наиболее популярный натуральный способ вернуть жёстким полотенцам прежнюю форму и сделать их упругими".

Она отметила, что полотенца следует стирать с одним стаканом уксуса на горячем цикле — "на самом высоком режиме, который доступен на вашей стиральной машине".

