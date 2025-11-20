Специалисты не советуют их покупать, если только у вас нет собственной прислуги, чтобы ухаживать за этими предметами.

В каталогах интернет-магазинов и дизайнерских журналах многие вещи выглядят элегантно и роскошно, соблазняя вас на покупку. Но некоторые из них стоит обойти стороной, потому что на практике они превратят вашу жизнь в кошмар. Издание Backyard Garden Lover составило список популярных предметов интерьера, которые требуют от хозяев сверхусилий, чтобы не потерять привлекательный вид.

1. Мраморные столешницы

Пористый и мягкий камень быстро впитывает пятна от вина, лимона, масла или даже воды. Кислоты оставляют матовые следы (травление), появляются царапины от ножей и кастрюль. Без постоянной осторожности идеальная поверхность за несколько месяцев будет выглядеть неухоженной.

2. Люстры сложной конструкции

Каждый элемент люстры - магнит для пыли, кухонного жира и грязи. Очень быстро блестящая люстра становится тусклой и мутной, а процесс чистки каждого подвеска в отдельности - настоящее испытание.

3. Приборы из нержавеющей стали

На них виден каждый отпечаток пальца, каждая капля воды и каждая полоса. Только протер - уже снова грязные. Постоянное протирание необходимо, чтобы сохранять "профессиональный" вид.

4. Стеклянная дверь в душевой

Без ежедневного ухода быстро покрываются мыльным налетом, известковыми отложениями и плесенью. Через неделю-две прозрачное стекло становится мутным и выглядит грязным, даже если душем пользовались осторожно.

5. Паркетные полы

Легко царапаются от мебели, когтей животных и песка на обуви. Вода - главный враг: пролили - получили деформацию и пятна. Одно неосторожное движение - и дорогой пол требует шлифовки.

6. Ковры с высоким ворсом

Ловушка для шерсти, пыли и крошек. Разлитые жидкости проникают глубоко в волокна, обычный пылесос не справляется. Через год-два ковер выглядит засаленным и теряет объем.

7. Бархатная мягкая мебель

Легко сминается, на ней остаются следы от сидения. Шерсть животных прилипает намертво. Один разлитый бокал вина - и пятно может остаться навсегда.

8. Сланцевые полы

Сланец может отслаиваться и откалываться. Пористая неровная поверхность задерживает грязь в трещинах, обычная швабра не помогает - приходится вычищать щели вручную.

9. Бетонные столешницы

Пористые, впитывают все: масло, вино, кофе. Без идеального герметика пятна остаются навсегда. Появляются микротрещины, а ремонт - пыль на весь дом.

10. Штукатурка наружных стен

Трескается при усадке дома или от влаги. Если вовремя не замазать трещину - вода проникает под штукатурку, появляется плесень и отслоение целыми пластами.

