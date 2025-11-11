Вы будете удивлены, узнав, сколько "устройств-вампиров" в вашем доме тихо потребляют электроэнергию.

Рост тарифов на электроэнергию ощущается сегодня не только в США, но и по всей Европе — особенно остро это чувствуют жители Украины, которые живут в условиях полномасштабной войны уже не первый год. Множество различных факторов заставляют семьи искать любые способы сократить счета за свет.

Когда даже несколько лишних киловатт могут ощутимо ударить по семейному бюджету, стоит обратить внимание на простые, но действенные привычки, пишет ZDNet. Речь не только о том, чтобы выключать свет при выходе из комнаты — отключение неиспользуемых приборов от сети и осознанное потребление энергии способны сэкономить много денег, не снижая при этом уровня комфорта.

Справка от УНИАН. В США средняя стоимость электроэнергии для домохозяйств в 2025 году составляет около 17 центов за кВт⋅ч, а в Украине — приблизно 4,32 грн за кВт⋅ч (что эквивалентно примерно 0,11 доллара США).То есть, электричество в США дороже примерно в 1,5 раза, и все расчеты по экономии можно соотнести с украинскими реалиями, просто умножив сумму в долларах на курс и скорректировав в меньшую сторону на 30-40 %.

Например: если в США отключение ненужных устройств может сэкономить до $200 в год, то в Украине это эквивалентно примерно 7 000-8 000 гривен ежегодно — что все еще ощутимая сумма для семейного бюджета.

Телевизоры, игровые консоли и офисная техника

Телевизоры, особенно в гостевых комнатах, могут добавлять по 2–6 долларов (≈ 75–225 грн) в год каждый, даже если просто стоят подключенными к сети. Принтеры — еще 3-8 долларов (≈ 110-300 грн), игровые приставки в режиме ожидания — до 1 доллара (≈ 38 грн) в месяц. Звуковые панели и колонки тоже лучше отключать, если не пользуетесь ими ежедневно.

Кофеварки и бытовая техника на кухне

Кофемашина, оставленная в режиме ожидания, потребляет 60-70 Вт в час и может увеличить счет на 60 долларов (≈ 2 250 грн) в год. Мини-холодильник при постоянной работе — до 130 долларов (≈ 4 900 грн) в год. Если используете его только летом, стоит отключать вне сезона — это экономит до 10 долларов (≈ 375 грн) в месяц.

Умные устройства

Хотя они созданы для повышения энергоэффективности, умные лампы и розетки тоже тратят электроэнергию — около 1 Вт постоянно, что даёт 1 доллар (≈ 38 грн) в год на каждое устройство. Если их много, стоит отключать те, что редко используются.

Старые приборы

Многие оставляют подключенными старые DVD-плееры, приставки или часы, хотя ими давно не пользуются. Одно такое устройство может "съедать" до 20 долларов (≈ 750 грн) в год. Простая привычка вынимать штекер из розетки помогает сэкономить хотя бы несколько сотен или даже тысяч гривень в месяц.

