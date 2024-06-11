Иногда токсичные партнеры умело вами манипулируют, заставляя вас чувствовать себя неполноценными.

Отношения являются неотъемлемой частью нашей жизни. Они формируют наш опыт и влияют на наше благополучие.

В то время как здоровые отношения способствуют росту и счастью, токсичные могут привести к тревожности и неуверенности в себе. Одним из самых красноречивых признаков токсичной личности являются фразы, которыми она пользуется во время разговора. New Trader U назвало 9 таких "сигналов".

1. "Ты слишком остро реагируешь".

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Когда кто-то говорит, что вы реагируете слишком остро, то этой фразой человек минимизирует ваше беспокойство и предполагает, что ваша реакция является неоправданной. Представьте, что вы рассказываете партнеру об оскорбительном комментарии, который кто-то сделал, а в ответ слышите: "Ты слишком остро реагируешь". Это может заставить вас сомневаться в обоснованности ваших чувств и отбить желание рассказывать о чем-то.

2. "Я просто пошутил(а)".

Фраза "Я просто пошутил" часто используется, чтобы избежать ответственности за нечувствительные или жестокие замечания. Представьте, как партнер делает пренебрежительный комментарий о вашей внешности, а затем добавляет: "Я просто пошутил. Не будь такой чувствительной". Такая тактика позволяет токсичному человеку прибегать к подобному поведению в будущем без последствий.

3. "Ты слишком чувствителен(а)".

Подобно фразе "Ты слишком остро реагируешь", фраза "Ты слишком чувствителен" перекладывает вину на человека, который является пострадавшей стороной. Это как бы означает, что проблема заключается в его эмоциональной реакции, а не в токсичном поведении, которое ее вызвало.

4. "Тебе повезло со мной".

Когда кто-то говорит вам, что вам повезло с ним, он имеет в виду, что он выше вас и что вы должны быть благодарны за его присутствие в вашей жизни. Эта фраза подрывает вашу самооценку и говорит о том, что вы не заслуживаете здоровых, сбалансированных отношений. Если партнер часто напоминает вам о том, как вам повезло, что он с вами, это признак того, что он рассматривает ваши отношения не как равноправное партнерство.

5. "Это все твоя вина".

Токсичные люди часто отказываются брать на себя ответственность за свои действия, вместо этого перекладывая вину на других. Фраза "Это все твоя вина" является классическим примером такого поведения. Независимо от того, это незначительное разногласие или значительный конфликт, токсичный человек найдет способ заставить вас почувствовать себя ответственным за проблему. Такая тактика позволяет им избегать ответственности и сохранять контроль над ситуацией.

6. "Я этого не говорил(а)".

Газлайтинг – это манипулятивная тактика, которую используют токсичные личности, чтобы заставить других сомневаться в реальности. Фраза "Я никогда этого не говорил" является типичным примером газлайтинга. Когда токсичному человеку напоминают о его собственных словах или действиях, он категорически отрицает их, заставляя вас сомневаться в своей памяти и восприятии событий. Эта тактика особенно вредна, поскольку может заставить вас почувствовать, что вы теряете контроль над реальностью.

7 "Ты такой же, как твоя мать (твой отец)".

Токсичные люди часто используют отношения в семье других людей, чтобы манипулировать ими. Фраза "Ты такой же, как твоя мать/отец" направлена на то, чтобы подорвать ваше чувство собственного достоинства. Сравнивая вас с членом семьи в негативном свете, токсичный человек пытается контролировать ваше поведение и заставить вас чувствовать себя неполноценным.

8. "Если бы ты меня любил(а), то сделал(а) бы...".

Эмоциональный шантаж – признак токсичных отношений. Фраза "Если бы ты меня любил, ты бы..." является ярким примером этой манипуляции. Привязывая вашу любовь к конкретному действию или требованию, токсичный человек пытается контролировать вас через чувство вины и обязательств. Такая тактика создает нездоровую динамику, когда любовь является условной и используется как оружие.

9. "Мне жаль, что ты так себя чувствуешь".

Настоящее извинение предполагает взятие на себя ответственности за свои действия и выражение раскаяния. "Мне жаль, что ты так себя чувствуешь" – это не извинение. Она смещает фокус на эмоции другого человека, а не на токсичное поведение, которое их вызвало. Такая тактика позволяет токсичному человеку избежать ответственности, создавая видимость раскаяния.

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