По словам специалиста, повседневные нюансы и, казалось бы, незначительные действия могут оказать глубокое влияние на удовлетворенность отношениями.

Американский психолог и доктор философии Марк Трэверс назвал три привычки, которые ведут к успеху в отношениях, пишет Forbes.

"Обсуждая успех в отношениях, мы часто слышим об одних и тех же ключевых ингредиентах и ​​концепциях, которые доминируют в разговоре. Общение считается краеугольным камнем любых отношений, при этом подчеркивается необходимость открытого диалога и активного слушания. Секс часто обсуждается с точки зрения его частоты и качества, рассматриваемого как барометр здоровья отношений. Доверие рассматривается как клей, который скрепляет партнеров, приводя к ощущению безопасности и стабильности", - отметил эксперт.

По его словам, эти элементы, несомненно, важны, но о них так часто упоминают, что иногда они могут затмить более тонкие, но не менее важные привычки, которые способствуют процветанию отношений.

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"Сосредоточение внимания исключительно на обычных макроэлементах может привести к неполной картине того, что делает отношения по-настоящему успешными. Важно помнить, что отношения динамичны и многогранны и требуют большего, чем просто эти фундаментальные элементы", - объяснил Трэверс.

Он добавил, что повседневные нюансы и, казалось бы, незначительные действия могут оказать глубокое влияние на удовлетворенность отношениями.

Вот три таких практики, которые заслуживают большего внимания:

Добавление чувства игривости. Игривость в отношениях может показаться легкомысленной, но она играет решающую роль в поддержании радостного и устойчивого партнерства. Согласно исследованию, игривость способствует удовлетворенности отношениями, уменьшает конфликты, смягчает монотонность и укрепляет доверие, подразумевая, что игривость косвенно поддерживает долговечность, счастье и стабильность отношений.

Следование ритуалам и традициям. Одно из исследований подчеркивает важную роль ритуалов, таких как праздничные торжества и совместные мероприятия. Практика участия в ритуалах помогает парам больше узнать друг о друге и служит инструментом диагностики будущего отношений.

Практикуйте благодарность в команде. Согласно исследованию, благодарность положительно влияет на отношения, приводя к усилению чувства связи и удовлетворения. Совместное выражение благодарности помогает сохранять позитивный настрой и усиливает ценность, которую каждый партнер привносит в отношения.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему некоторые люди сильно озабочены тем, чтобы быть хорошими.

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