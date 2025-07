То, что вы делаете на пути к успеху, имеет решающее значение для конечного результата.

Один из основателей корпорации Apple Стив Джобс часто говорил о различных качествах, которые ведут человека к успеху, хотя бы потому, что его об этом постоянно спрашивали.

Одним из них была готовность просить о помощи. Другим — умение идти нестандартным путём и делать то, что другие обычно не делают или даже не решаются рассматривать. Ещё одним — накопление разнообразного жизненного опыта, чтобы затем уметь решать проблемы оригинальными способами, пишет автор книги "Миф о мотивации. Как успешные люди настраиваются на победу" Джефф Хейден в материале Inc.

Однако особое внимание сооснователь Apple уделял упорству. "Я убеждён, что примерно половина того, что отличает успешных предпринимателей от неуспешных — это чистое упорство. Это очень тяжело. Ты вкладываешь в это столько жизни. Бывают такие тяжёлые моменты… что большинство людей просто сдаются", - заявлял Джобс. При этом, он не винил людей за то, что они сдаются. Ведь это действительно тяжело.

В материале говорится, что ничего значимого невозможно достичь, если вы не способны пройти путь до конца. Но развить в себе упорство — даже несмотря на то, насколько важны сила воли и решимость для долгосрочного успеха — гораздо легче сказать, чем сделать. К тому же упорство само по себе не гарантирует успех, особенно если вы слепо следуете по однажды выбранному курсу.

Стратегическое мышление и успех

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, есть одно качество, которое прямо связано с тем, насколько эффективно человек добивается целей: это стратегическое мышление.

Как пишут исследователи: "[Успех] требует не столько рутинного применения уже известных навыков, сколько постоянного обдумывания и решения новых, сложных задач. Преследование любой сложной цели часто включает активный анализ задач, планирование, самоконтроль и корректировку стратегий. Подобное поведение называют метакогнитивными стратегиями, поскольку оно требует взгляда на самого себя и свои тактики со стороны".

Если проще: успешные люди не просто упрямо идут по выбранному пути. Они регулярно пересматривают, адаптируют и уточняют свой подход к достижению цели.

Как развить стратегическое мышление

Автор заявляет, что когда вы чувствуете, что застряли — когда кажется, что всё блокируется, когда вы перегружены или готовы сдаться, — не стоит просто "прорываться силой".

Вместо этого сделайте шаг назад. В зависимости от ситуации, задайте себе один или несколько из следующих вопросов:

Если вам кажется, что вам тяжелее, чем должно быть: "Что я могу сделать, чтобы помочь себе?"

Если вы уперлись в потолок: "Можно ли сделать это по-другому, лучше?"

Если вы расстроены своими результатами: "Как я могу делать это эффективнее?"

Если перед вами сложная задача: "Что поможет мне лучше с ней справиться?"

Если вы ощущаете страх или неуверенность: "Что я могу сделать, чтобы поддержать себя?"

Если кажется, что цель просто недостижима: "Как я могу стать лучше в этом деле?"

Суть в том, чтобы заставить себя мыслить конкретно и гибко. Например, если у вас не идёт глава книги, не стоит упрямо продолжать писать то же самое. Может, нужно изучить тему глубже. Или начать с другой точки. Или отложить этот раздел и заняться другим.

"Вы можете просто упорно продолжать, но тогда, скорее всего, будете делать всё по-старому — а оно уже не работает. Ключ — в том, чтобы научиться думать над тем, как вы движетесь к цели, и корректировать курс", - отметил Хейден.

Упорство + стратегия = успех

Упорство помогает не сдаться. А стратегическое мышление помогает улучшать путь, по которому вы идете. Исследование показало, что чем чаще участники задавали себе такие вопросы, тем большей вероятности они достигали своих целей, независимо от их характера. Это касалось и успеваемости студентов, и карьерных, образовательных, спортивных и даже бытовых целей.

"Чем чаще люди применяли стратегическое поведение в процессе достижения цели, тем большего прогресса они достигали в разных сферах жизни", - говорится в исследовании.

В следующий раз, когда вы застрянете, расстроитесь или столкнетесь с трудностями, проявите эмоциональный интеллект: используйте эмоции как сигнал — это повод остановиться, пересмотреть стратегию, адаптироваться.

