'Зеленое золото': за каким полезным растением люди ходят в лес весной

Речь идет о побегах сосны, которые используются для приготовления сиропа, поддерживающего организм во время инфекции.

Осенью леса радуют людей белыми грибами, подберезовиками и маслятками. Однако весной лес также может многое предложить. В частности, в апреле и мае люди собирают молодые зеленые побеги сосны обыкновенной. Как пишет polsatnews.pl, причиной этого являются полезные для здоровья свойства.

Почему стоит собирать побеги сосны?

Побеги сосны обыкновенной содержат эфирное масло, которое обладает отхаркивающими, бактерицидными и спазмолитическими свойствами.

"Ее рекомендуют для ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей (бронхите, кашле, ангине, ларингите, рините). Ванны с добавлением масла применяются при лечении дерматозов, а компрессы и массажи обладают согревающим эффектом", - объяснила Рената Нурзинская Вердак из Люблинского природнического университета в научной статье, опубликованной в журнале "Annales Horticulturae".

Как собирать молодые сосновые побеги?

Региональное управление государственных лесов польского города Белосток советует:

"Побеги сосны лучше всего срывать с деревьев "самосевов", растущих на открытом пространстве, на пустырях. Это чрезвычайно важно, чтобы ваш сбор побегов не нанес вреда лесным насаждениям и не сводил на нет труд лесников".

Чтобы получить как можно более чистые "экземпляры", необходимо выбирать деревья, удаленные от оживленных улиц, жилых домов и заводов. Сосна накапливает в своих тканях тяжелые металлы и полициклические ароматические углеводороды из воздуха и почвы.

Также важно выбирать побеги с боковых ветвей, а не с верхушечных. Благодаря этому дерево не деформируется со временем.

"Собранные побеги должны иметь длину не более 10 см, более длинные обычно уже переросли и содержат меньше целебного сока", - напоминают лесоводы из Регионального управления государственных лесов в Белостоке.

Как использовать побеги сосны?

Побеги сосны используются для приготовления сиропа, который поддерживает организм во время инфекции. Чтобы его приготовить, следует тщательно вымыть побеги под проточной водой и высушить их перед дальнейшей обработкой. После чего нужно очистить их от коричневых чешуек. После высушивания их помещают в прокипяченную банку до половины ее высоты и засыпают сахаром или заливают многоцветковым медом. Побеги должны быть полностью покрыты.

"Закрыв банку, следует поставить ее на 2–5 недель в солнечное место. Время от времени стоит встряхивать емкость, чтобы ускорить образование сиропа. Когда содержимое изменит цвет на бледно-зеленый или желтый, нужно процедить жидкость через марлю и перелить в чистую баночку или бутылку", - посоветовали в материале.

