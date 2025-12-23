Дружба между мужчинами и женщинами формируется по разным принципам, и наука всё чаще обращает внимание на то, почему мужские дружеские связи обычно менее глубокие и эмоциональные.

Как пишет для Psychology Today доктор философии Рональд Э. Риджио, психологи называют сразу несколько причин, которые влияют на эту разницу. Так, мужчины чаще строят дружбу на "инструментальной" основе, то есть вокруг общих занятий или интересов. Для женщин же ключевым является эмоциональная связь и близость, а не конкретное общее дело.

Еще одна проблема заключается в поддержании контакта. Женщины, как правило, регулярно звонят, пишут сообщения и инвестируют время в отношения. А вот мужчины значительно реже прилагают такие усилия, при этом считая друзей "близкими", даже если годами с ними не общались. Один из опытов показал парадоксальную ситуацию: некоторые мужчины называли "очень близкими" друзей, которые на тот момент уже умерли, а они об этом не знали.

Отдельные научные работы также указывают на страх мужчин быть слишком эмоционально близкими с другими мужчинами. Некоторые респонденты признавались, что опасаются осуждения или ложной трактовки таких отношений со стороны окружающих. Именно это, по словам исследователей, поддерживает общественную стигму в отношении мужской близости.

Из-за эмоциональной дистанции мужчины обычно менее искусны в оказании социальной поддержки. Если для женской дружбы нормальным является открытое эмоциональное взаимодействие, то между мужчинами подобные проявления случаются значительно реже - просто из-за нехватки опыта.

На дружбу также влияют социальные роли. Традиционное представление о мужчине как основном кормильце семьи часто оставляет ему меньше времени и ресурса для построения и поддержания дружеских связей.

В то же время исследователи отмечают и положительные стороны мужской дружбы. Такие отношения обычно менее хрупкие, ведь мужчины легче переживают конфликты и быстрее отпускают обиды. К тому же важной частью мужского общения является самоирония и дружеские подколы, которые не разрушают связь, а укрепляют ее.

