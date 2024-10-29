Украинские военные уже имеют опыт эксплуатации внедорожников Humvee.

В рамках пакета военной помощи от США на 425 млн долларов Украина получит 2000 армейских внедорожников HMMWV (Humvee). Эта техника имеет широкую область применения, сообщает Forbes.

Этот пакет военной помощи был объявлен Государственным департаментом США 16 октября 2024 года. В него войдут боеприпасы и ракеты, но наибольший интерес вызывают 2000 внедорожников Humvee, что является очень крупной поставкой такой техники.

Внедорожники Humvee помогут заполнить бреши в позициях Украины на фронте. Кроме того, так ВСУ смогут эффективнее продвигаться к позициям российских оккупантов, подчеркивают в издании.

Видео дня

После того как Украина получит новую партию Humvee, ВСУ смогут быстро интегрировать транспортные средства в свои формирования. Эти внедорожники похожи на гражданские автомобили, что устраняет необходимость в обширной подготовке перед отправкой на фронт. Более того, украинские военные уже знакомы с Humvee, так как Украина имеет на вооружении более 3000 таких внедорожников.

Помимо этого в издании заявили, что Humvee отлично вписываются в текущую оборонительную стратегию Украины. Они могут использоваться на оборонительных линиях, которые интегрированы рядом с Харьковом, Часовым Яром и Сватово.

В городских условиях танки и артиллерия менее эффективны, чем более компактные и маневренные внедорожники. Благодаря этому российским войскам придется вступать в жестокие пешие бои, заявили в издании.

Еще одним плюсом Humvee является то, что украинские военные могут использовать внедорожники для перевозки тяжелого вооружения. На них можно устанавливать пулеметы и другое оружие.

В издании напомнили, что украинские военные используют модифицированные Humvee и для других задач. Некоторые украинские подразделения трансформировали внедорожники в мобильные платформы обслуживания, благодаря чему можно производить ремонт бронетехники на ходу в полевых условиях.

Кроме того, украинские военные использовали Humvee и как мобильные платформы ПВО. Для этого на внедорожники устанавливали зенитные орудия и системы борьбы с беспилотниками.

В издании отметили, что Украина нуждается в большом количестве наземных транспортных средств. Только в октябре ВСУ потеряли более чем 220 единиц такой техники и почти 2000 единиц с начала 2024 года.

США могут удовлетворить спрос Украины на наземные транспортные средства благодаря огромным запасам такой техники. В издании поделились, что у Штатов есть 60 000 внедорожников Humvee, которые постепенно заменяются на Joint Light Tactical Vehicle.

Все эти Humvee до недавнего времени все еще были в рабочем состоянии и вовремя обслуживались, заявили в издании. Главным плюсом является то, что эти транспортные средства выводятся из эксплуатации и значительно дешевле более современных боевых систем.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что Нидерланды выделят 400 миллионов евро на развитие производства дронов для Украины. Страны хотят укрепить партнерство в сфере безопасности и обороны.

Кроме того, Хорватия до конца года передаст Украине 60 танков и БМП. В Reuters заявили, что такое обещание дал министр обороны страны Иван Анушич.

Вас также могут заинтересовать новости: