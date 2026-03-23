Специалисты назвали худший режим стирки в машине: они не советуют его использовать

Это цикл - настоящая трата ресурсов.

Многие люди считают, что быстрый режим стирки в стиральной машине выглядит как умный способ сэкономить время, а также воду. Однако специалисты по ремонту предупреждают, что это один из худших вариантов, которые вы можете выбрать – для вашей одежды, вашего кошелька и экологии, пишет thewestsidejournal.com.

Настоящая трата ресурсов

Распространено мнение, что более короткая программа означает меньшее потребление, однако, эта логика тут не работает. Стиральные машины спроектированы со специальными циклами, которые балансируют температуру, объем воды и продолжительность отжима. Быстрый цикл просто обходит большинство этих оптимизаций. В результате больше воды и электроэнергии используется для менее эффективной стирки.

Есть и другой аспект проблемы. Люди обычно запускают быстрый цикл, когда им нужно быстро постирать всего несколько вещей – рубашку перед встречей, полотенце для спортзала. Это означает, что барабан часто наполовину пуст или даже меньше. Машина, работающая с небольшой, несбалансированной загрузкой, по своей природе неэффективна. Двигатель прилагает больше усилий, но результат хуже, а потребление воды на одну выстиранную вещь значительно увеличивается:

"Каждый эксперт по ремонту отметил эту привычку как одну из самых распространенных – и самых дорогостоящих – ошибок, которые допускают домовладельцы".

Какой цикл действительно экономит воду и энергию?

Лучше всего выбирать режим ECO. Практически каждая стиральная машина, выпущенная за последнее десятилетие, включает в себя какую-либо версию этой программы. Она разработана с нуля для минимизации как потребления воды, так и затрат на электроэнергию.

Режим ECO работает иначе, чем стандартные циклы. Он снижает температуру стирки – иногда значительно – и использует встроенные датчики для определения размера загрузки, автоматически регулируя необходимый объем воды. Чтобы компенсировать более низкую температуру, которая в противном случае снизила бы эффективность стирки, цикл длится дольше. Ожидаемая продолжительность составляет от 90 минут до трех часов. Это увеличенное время работы не является недостатком – это компромисс, который делает режим ECO действительно эффективным.

Тем не менее, стоит знать несколько нюансов:

Эффективность режима ECO варьируется в зависимости от марки и ценового диапазона – более дорогие машины, как правило, предлагают более эффективную сенсорную технологию.

Запуск каждой стирки в режиме ECO не является оптимальным – изменение циклов помогает продлить срок службы внутренних компонентов машины.

Если у вас стирально-сушильная машина, помните, что функция сушки сама по себе потребляет больше электроэнергии, чем любой цикл стирки вместе взятый.

Циклы, предназначенные для синтетики или хлопка, не всегда эффективнее режима ECO, даже если они кажутся более "тщательными".

Когда же следует использовать быстрый цикл стирки?

Используйте его только в экстренных случаях – для одной вещи, которую необходимо обязательно отстирать в течение часа, и других вариантов нет. Даже для слабозагрязненной одежды полная загрузка в режиме ECO обеспечит лучшие результаты при меньшем расходе ресурсов.

Ранее эксперты назвали 7 вещей, которые лучше не класть в стиральную машинку, чтобы ее не испортить.

Вас также могут заинтересовать новости: