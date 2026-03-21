На глубине 6000 метров обнаружили 15-метровое существо: ученые удивлены

Они наткнулись на удивительное существо, дрейфующее в полной темноте на глубине, где давление в сотни раз превышает земное.

На глубине около 6 000 метров под поверхностью воды исследователи заметили призрачную живую нить, дрейфующую в океанской бездне. Об этой сенсационной находке сообщило издание EcoNews, ссылаясь на результаты последних глубоководных экспедиций.

Это желеобразное существо, длина которого достигает 15 метров, оказалось сифонофором.

Как объясняет автор публикации, это не просто одно животное, а целая "колониальная община", где тысячи мелких организмов работают как единый механизм. Исследователи Института океана Шмидта, проводившие наблюдения, отмечают, что такие находки заставляют науку по-новому оценить понятие "гигантизма" в глубоководном мире.

Кадры были получены с помощью дистанционно управляемых аппаратов во время международных экспедиций в подводных каньонах Западной Австралии.

Издания в Испании, Португалии и Бразилии уже начали активно распространять видео с прозрачным лентообразным существом, скользящим в толще воды. Морские биологи, анализирующие эти кадры, описывают организм как "свободную нить в темноте", которая медленно закручивается во время движения.

Специалисты подчеркивают, что у животного наблюдается слабое внутреннее свечение. Как отмечают ученые, сифонофоры являются хищниками, родственными медузам и кораллам. На такой экстремальной глубине, где давление в шестьсот раз выше наземного, зафиксировать подобное удалось лишь благодаря роботу SuBastian, которым управляет институт.

Ученые проекта Plankton Chronicles акцентируют внимание на интересном факте: "Киты – самые крупные животные в мире, но самые длинные – это сифонофоры".

Они рассказывают, что эти живые цепочки состоят из тысяч зооидов с одинаковой ДНК. Каждая часть колонии выполняет свою роль. Одни отвечают за движение, другие – за охоту с помощью жалующих щупалец, а третьи – за продолжение рода.

В журнале PLOS One исследователи резюмируют, что в мире существует около 175 видов сифонофоров.

Морской биолог Джиллиан Мапстоун из Музея естественной истории, возглавлявшая эту работу, подчеркивает, что огромное количество видов в глубинах океана до сих пор остается неизвестным и неописанным.

Команда HoyECO делится объяснением, почему эти существа растут такими длинными: в глубоком море колония плавает в воде, плотность которой почти равна ее собственной. Это позволяет им игнорировать гравитацию, которая разорвала бы их на суше.

Экологические группы и исследователи добавляют, что эти "живые ленты" играют критическую роль для планеты, ведь они помогают перемещать углерод в глубины, что сдерживает климатические изменения на поверхности.

