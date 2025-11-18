Этот торт никогда не подведет.

Шоколадный торт всегда является хорошей идеей для любого праздника. В то же время издание Simply Recipes поделилось одним из рецептов такого десерта, в котором секретным ингредиентом является горячая вода.

"Это может показаться простым, но это ключ к добавлению влаги и разжижению теста в нужном количестве. Вы можете использовать горячую воду или заменить ее горячим заваренным кофе. Заваренный кофе добавит дополнительной влаги, а также подчеркнет шоколадный вкус торта", - заверили в материале.

Несмотря на то, что этот торт можно есть без глазури, с ней он получается гораздо вкуснее. Поэтому вам понадобится примерно 2 стакана глазури, чтобы покрыть верх торта.

Ингредиенты

антипригарный кулинарный спрей или масло;

180 г муки;

105 г несладкого какао-порошка;

150 г сахара;

160 г коричневого сахара; 160 г коричневого сахара;

1/2 чайной ложки разрыхлителя;

1 чайная ложка соды;

1 чайная ложка соли; 1 чайная ложка соли;

1 стакан цельного или 2% молока;

3/4 стакана растительного масла;

2 больших яйца, комнатной температуры;

1/2 чайной ложки ванильного экстракта;

1/4 стакана горячей воды или заваренного кофе;

2 стакана глазури.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 °C. Смажьте форму для выпечки антипригарным кулинарным спреем, выстелите форму пергаментной бумагой, оставив ее края свисать по бокам и слегка сбрызните пергамент.

В большой миске смешайте муку, какао-порошок, сахар-песок, коричневый сахар, разрыхлитель, соду и соль, пока смесь не станет однородной.

После этого добавьте молоко, масло, яйца и ванильный экстракт и взбейте или перемешайте до однородной массы. Далее добавьте горячую воду или кофе и перемешайте до однородности.

Вылейте тесто в подготовленную форму и выпекайте его, пока центр не застынет, а зубочистка, вставленная в центр, не выйдет чистой, около 28-32 минуты. Далее перенесите форму для выпекания на решетку и дайте тесту полностью остыть, около 1 часа.

"Оставьте тесто в форме или используйте пергамент, чтобы переложить его на сервировочную доску. Покройте охлажденное тесто глазурью на ваш выбор и украсьте по желанию. Нарежьте тесто на 12 или 16 кусков и подавайте", - подытожили в Simply Recipes.

Также издание советует хранить торт, накрытый в форме или герметичном контейнере, при комнатной температуре до 2 дней или в холодильнике до 4 дней.

