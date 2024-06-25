Этот урок поможет обогатить ваш словарный запас.

Украинский языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о плодах растений на украинском языке.

В эфире "Сніданку з 1+1" он предложил обогатить свой словарь, чтобы больше не употреблять русские названия ягод. "Заметьте, что смородина в украинском языке бывает только черной, ведь красные и белые ягодки называются порічкою", - отметил учитель. Итак:

не голубика, а лохина ;

; не ежевика, а ожина ;

; не рябина, а горобина ;

; не крижовник, а аґрус ;

; не боярышник, а глід ;

; не шиповник, а шипшина ;

; не клюква, а журавлина .

Другие советы от Авраменко

Ранее известный учитель поделился украинскими поговорками и пословицами о членах семьи, о которых вы могли не слышать раньше.

Видео дня

Также он назвал топ стран, чьи названия часто искажают украинцы. Среди них есть и "соседки" нашей страны - Беларусь, Словакия и Венгрия.

Вас також можуть зацікавити новини: