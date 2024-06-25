Украинский языковед Александр Авраменко рассказал, как правильно говорить о плодах растений на украинском языке.
В эфире "Сніданку з 1+1" он предложил обогатить свой словарь, чтобы больше не употреблять русские названия ягод. "Заметьте, что смородина в украинском языке бывает только черной, ведь красные и белые ягодки называются порічкою", - отметил учитель. Итак:
- не голубика, а лохина;
- не ежевика, а ожина;
- не рябина, а горобина;
- не крижовник, а аґрус;
- не боярышник, а глід;
- не шиповник, а шипшина;
- не клюква, а журавлина.
Другие советы от Авраменко
Ранее известный учитель поделился украинскими поговорками и пословицами о членах семьи, о которых вы могли не слышать раньше.
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Также он назвал топ стран, чьи названия часто искажают украинцы. Среди них есть и "соседки" нашей страны - Беларусь, Словакия и Венгрия.