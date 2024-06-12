Языковед предложил обогатить словарный запас колоритными народными высказываниями о родственниках.

Украинский народ богат на разнообразные пословицы и поговорки на разную тематику. Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" назвал остроумные высказывания о членах семьи.

"Сегодня будем обогащать себя поговорками и пословицами о членах семьи. Почему-то наш народ в своих высказываниях чаще всего свекровь наделяет негативными характеристиками. Вспомните только "Кайдешеву сім'ю" Ивана Нечуя-Левицкого, в частности Кайдашиху", - отметил специалист.

Вот какие поговорки о свекрови рассказал Авраменко:

"Свекруха на печі - що собака на мотузці",

"Свекор грім, а свекруха - уїдлива муха",

"У лихої свекрухи і ззаду очі є".

В то же время языковед подчеркнул, что жертвой в поговорках и пословицах обычно становится невестка:

"Хто винен? - Невістка. - Так її вдома нема. - А он її сукня висить",

"Усі в сім'ї сплять, а невістці молотить велять".

Однако мужчинам тоже досталось на орехи в народных перлах:

"Як єсть, то єсть, а все-таки собака ліпша, ніж тесть",

"Бурчить, як свекор",

"Нема чорна в хаті - прийми зятя".

И пусть как украинский народ высмеивает недостатки разных членов семьи, однако всегда надо помнить - "дім держиться не на землі, а на жінці", говорит Авраменко.

Он также добавил, что в народе говорят о семье:

"Чоловік у домі - голова, а жінка - душа",

"І найкраща спілка - чоловік і жінка".

Разговариваем на украинском правильно - больше интересных новостей о языке

Ранее УНИАН писал, как правильно: лимар или римар. Александр Авраменко рассказал, что это мастер, который производит ременную сбрую, то есть предметы для запряжения или седлания лошадей и других животных.

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