Украинский народ богат на разнообразные пословицы и поговорки на разную тематику. Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Сніданку з 1+1" назвал остроумные высказывания о членах семьи.
"Сегодня будем обогащать себя поговорками и пословицами о членах семьи. Почему-то наш народ в своих высказываниях чаще всего свекровь наделяет негативными характеристиками. Вспомните только "Кайдешеву сім'ю" Ивана Нечуя-Левицкого, в частности Кайдашиху", - отметил специалист.
Вот какие поговорки о свекрови рассказал Авраменко:
- "Свекруха на печі - що собака на мотузці",
- "Свекор грім, а свекруха - уїдлива муха",
- "У лихої свекрухи і ззаду очі є".
В то же время языковед подчеркнул, что жертвой в поговорках и пословицах обычно становится невестка:
- "Хто винен? - Невістка. - Так її вдома нема. - А он її сукня висить",
- "Усі в сім'ї сплять, а невістці молотить велять".
Однако мужчинам тоже досталось на орехи в народных перлах:
- "Як єсть, то єсть, а все-таки собака ліпша, ніж тесть",
- "Бурчить, як свекор",
- "Нема чорна в хаті - прийми зятя".
И пусть как украинский народ высмеивает недостатки разных членов семьи, однако всегда надо помнить - "дім держиться не на землі, а на жінці", говорит Авраменко.
Он также добавил, что в народе говорят о семье:
- "Чоловік у домі - голова, а жінка - душа",
- "І найкраща спілка - чоловік і жінка".
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Ранее УНИАН писал, как правильно: лимар или римар. Александр Авраменко рассказал, что это мастер, который производит ременную сбрую, то есть предметы для запряжения или седлания лошадей и других животных.