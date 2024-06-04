Языковед посоветовал записывать в свидетельства о рождении правильные варианты написания имен детей.

В Украине некоторые родители русифицируют имена, в частности, называют мальчиков согласно русскому произношению "Нікіта", "Кіріл", "Даніла" или "Даніїл".

"Кіріл" на украинском языке правильно "Кирило", "Нікіта" - "Микита", а "Даніла" - "Данило", рассказал заслуженный работник образования Украины, языковед, автор учебников и доцент Александр Авраменко во время эфира программы "Сніданок з 1+1". Эксперт подчеркнул, что родители, без сомнения, имеют право называть своих детей согласно русскому произношению.

"...но все-таки дадим совет записывать в свидетельство о рождении имена согласно украинской традиции. Чтобы потом, когда у "Даніла" или "Кіріла" родится дочь или сын, не возникло трудностей с отчеством. Ольга "Даніловна" или Богдан "Кірілович", - получается суржик", - предупредил эксперт.

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Ранее Александр Авраменко рассказал, что значит слово "лимар" в родном языке. Языковед сказал, что это древняя профессия, так называют мастера, который занимается изготовлением предметов для запряжки и седлания лошадей.

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