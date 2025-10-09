Эти собаки будут осторожными с незнакомцами и будут оберегать вас в случае опасности.

В наше время иногда сложно понять, кому можно доверять. Однако есть один источник надежности, на который можно рассчитывать, а именно на вашего домашнего любимца. Об этом пишет Parade Pets.

"Все сводится к следующему: доверяете ли вы этой собаке, что она будет безопасной рядом с незнакомцами, детьми и другими собаками? Доверяете ли вы ей, что она вернется к вам в случае чрезвычайной ситуации?", - спрашивает основатель и генеральный директор Raintown Dog Training Крис Гамптон.

Если ответ на эти вопросы "да", то вашу собаку можно считать надежной.

Поэтому специалисты назвали 5 пород собак, на которые можно полагаться и быть в них уверенными.

Немецкая овчарка

Эти собаки отличаются большой любовью и преданностью, из-за чего они являются одними из самых надежных пород для любого образа жизни.

"Немецкие овчарки преданные, защитные и легко поддаются дрессировке, поэтому их так часто используют в качестве полицейских, служебных и семейных собак", - отметила ветеринар из Embrace Pet Insurance Нита Васудеван.

В то же время доктор Хюн Хан добавила:

"Они будут всегда рядом с вами и являются самыми счастливыми, когда имеют работу или цель. Они хорошо чувствуют себя в активных семьях, где им дают структуру и дрессируют".

Золотистый ретривер

Доктор Васудеван говорит, что золотистые ретриверы являются "классическими семейными собаками", а также надежной породой собак для содержания в качестве домашних животных.

"Они прекрасно чувствуют себя в семьях с детьми или несколькими домашними животными", - заметила ветеринар.

Доктор Хан согласилась с такими словами и указала на ласковый и терпеливый нрав золотистых ретриверов как причину, по которой семьи давно считают их надежными компаньонами.

"Вы можете рассчитывать на то, что они будут ласковыми и будут стремиться угодить", - заверила она.

По словам Васудеван, золотистые ретриверы должны иметь возможность рассчитывать на своих хозяев, которые обеспечат им достаточное количество физических нагрузок, таких как ежедневные прогулки и визиты к ветеринару.

"Золотистые ретриверы склонны к аллергиям, ушным инфекциям и некоторым видам рака, поэтому регулярный ветеринарный уход является ключевым", - пояснила она.

Бордер-колли

Хан подчеркнула:

"Бордер-колли умны и сосредоточены, что делает их надежными партнерами для людей, которые любят структуру и активность".

По словам Гамптон, определенные дома проявляют суперзвездные качества этой породы.

"Они действительно раскрываются в домах, которые удовлетворяют их потребности в активности и умственной занятости. Они хорошо себя чувствуют, когда имеют работу, будь то ловкость, выпас скота или тренировочные игры, и могут становиться тревожными, если не получают достаточного стимулирования", - добавила она.

Стандартный пудель

Хамптон говорит, что пудели являются умными и стабильными, из-за чего они являются надежной породой собак для разных семей.

"Их умственность также означает, что они хорошо реагируют на дрессировку и более чувствительны к эмоциям своих владельцев. Их шерсть требует постоянного ухода, но взамен они мало линяют и являются хорошим вариантом для семей, склонных к аллергии", - заверила доктор Хан.

Доберман

Доберманы являются одной из самых надежных пород собак в мире. Они бесстрашные, преданные и имеют очень благосклонный нрав.

"Доберманы - преданные охранники, которые формируют прочные связи со своими семьями", - добавила Хан.

В то же время Гамптон подчеркнула:

"Изначально доберманы использовались почти исключительно как сторожевые собаки".

Также эта порода может быть осторожной с незнакомцами и иметь трудности с определением, кто является "безопасным", кроме людей, которых они видят постоянно.

"Они лучше всего чувствуют себя в домах, где есть четкая структура, возможность для физических упражнений и уверенный в себе хозяин, который понимает их сильный и чувствительный характер", - отметила Гамптон.

Другие интересные факты о собаках

Ранее эксперты назвали 7 пород собак, с которыми никогда не будет грустно. В этот перечень вошли английский спрингер-спаниель, шелти, немецкая овчарка, пудель, бордер-колли, лабрадор-ретривер и доберман.

Также эксперты рассказали, какие собаки являются самыми агрессивными. По их словам, такими породами являются акита, немецкая овчарка, родезийский риджбек, сибирский хаски и другие.

