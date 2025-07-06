Быстро бегает и живет на острове: какая нелетающая птица является самой маленькой в мире

Длина тристанского пастушка составляет всего около 12-15 сантиметров.

Нелетающие птицы переживают тяжелые времена, в основном из-за людей. Ученые выяснили, что в последнее время вымер 581 вид птиц, из которых 166 были нелетающими. Интересно то, что самая маленькая из них может похвастаться относительно большой численностью.

Американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс в своей колонке для Forbes рассказал о тристанском пастушке. Он отметил, что это уникальная птица.

Биолог поделился, что тристанский пастушок (Laterallus rogersi) обитает на острове Инаксессибл, который входит в состав британской заморской территории Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья. Эта птица весит менее 45 граммов, а ее длина составляет около 12-15 сантиметров.

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Отдаленность острова Инаксессибл позволила тристанскому пастушку развиваться почти без хищников и вмешательства человека. Благодаря сочетанию пересеченной местности, лугов и растительности на нем обитает разнообразный мир живых существ.

Трэверс подчеркнул, что хотя тристанский пастушок не умеет летать, он довольно быстро бегает, что позволяет ему уклоняться от хищников, таких как морские птицы. Он питается насекомыми, семенами и мелкими беспозвоночными.

По словам биолога, предками тристанского пастушка могли быть летающие куропатки, которые могли попасть на остров, сбившись с курса во время шторма. Оказавшись на острове без хищников и без необходимости летать, они постепенно могли утратить способность летать.

Биолог добавил, что тристанский пастушок занесен в список уязвимых видов Международного союза охраны природы (МСОП), несмотря на ограниченный ареал обитания. Это во многом связано с необитаемостью острова, строгими мерами по охране природы и отсутствием инвазивных видов. Всего мировая популяция насчитывает от 5000 до 10 000 особей.

Что известно о самом большом соколе в мире

Ранее американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Трэверс рассказывал о кречете. Эта величественная птица является самым большим соколом в мире.

Кречет обитает в арктических регионах Северной Америки, Европы и Азии. Эта птица имеет очень разнообразную окраску, а самки являются более крупными по сравнению с самцами.

Кречеты идеально приспособлены к жизни в холодных, открытых пространствах крайнего севера. Они способны преследовать добычу на большие расстояния по тундре и ледяной местности.

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