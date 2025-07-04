Эти птицы похожи на тропических, но на самом деле их может встретить каждый.

В Украине живет более 500 видов птиц, большинство из которых имеют серое или коричневое оперение. Многие украинцы ошибочно считают, что наша крылатая фауна не отличается буйством красок. Но это не так - для необычных находок необязательно ехать в тропики. Какими бы ни были самые красивые птицы в мире, в нашей стране можно также увидеть пернатых невероятной красоты.

Самые красивые птицы Украины - названия, описания и фото

Мы составили ТОП-5 самых ярких, необычных и зрелищных видов, в существование которых даже трудно поверить. Вы могли о них не знать, но все они обитают в нашей стране и могут встретиться в любом городе.

Золотистая щурка

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В оперении этой птицы смешалось с десяток разных оттенков. Щурки великолепно выглядят на любом фото. Их интересная особенность, помимо красивого оперения, это необычный способ жизни. Они не строят гнезд и не заселяют дупла, а роют норы в песчаных обрывах.

Встретить их можно в любом регионе, кроме Карпат. Ищите возвышенности и овраги с большим количеством насекомых - любимым кормом щурки. Особенно много их в южных областях.

Зимородок

Нельзя объективно сказать, какие самые красивые птицы, ведь это дело вкуса. Но многие знатоки птиц отдают первенство зимородкам. В яркости оперения им нет равных - больше ни один украинский вид не имеет такого насыщенного бирюзового оперения.

Их питание почти на 100% состоит из мелких рыб, которых зимородки искусно ловят, ныряя со свисающих над водой веток. Шанс встретить яркого пернатого есть на любом пресном водоеме, но желательно чтобы берег был высоким и обрывистым - в таких местах он роет норы.

Удод

Может у удода и нет ярких перьев, зато форма тела точно самая оригинальная из украинских птиц. Длинны клюв, оригинальный "хохолок" и полосатые крылья сразу привлекают внимание. Живет этот пернатый повсеместно во всех населенных пунктах, но больше предпочитает небольшие села и дачи.

Иволга

Ярко-желтая иволга считается одной из самых симпатичных птиц. Оперением и экзотическим пением напоминает тропический вид. Живет в смешанных и лиственных лесах, старых парках, густых садах. Услышать песню иволги легко, но встретить - большая удача, ведь она очень скрытная и сразу прячется от человека.

Сизоворонка

Эти красивые птицы единственные в нашем списке, кто занесен в Красную книгу. Но шанс встретить их всё же есть, особенно в центральных и восточных регионах. В солнечную погоду их поразительные голубые перья красиво блестят.

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