То, сколько времени судно проведет в пути, зависело не только от капитана. Путешественники сильно зависели от капризов погоды, а поэтому никогда не загадывали точное время прибытия.

Как корабли пересекали Атлантический океан в колониальную эпоху, задолго до изобретения интернета, GPS и точных хронометров? Slashgear подсчитал, сколько времени парусные корабли проводили в пути.

В XVIII веке моряки ориентировались по компасу и небесным телам, использовали специализированные инструмент, например, секстант. При помощи этого прибора по высоте небесных светил над горизонтом определяли координаты корабля. Важным был личный опыт капитана и штурмана, а также опирались на простые догадки. Это означало, что у кораблей, направлявшихся в Америку и Европу или обратно, не было гарантированного времени прибытия. Даже если они точно шли по курсу, то корабль могла задержать погода - штормы, айсберги, туманы и штиль. Все эти факторы могли в лучшем случае замедлить продвижение, а в худшем – привести к фатальным последствиям.

Конечно, время в пути также зависело от конструкции судна. На это влияли такие факторы, как его вес, размер и форма корпуса, а также количество пассажиров и вес груза. Более легкие суда того же типа ходили по океанам быстрее, но и конструкция имела не меньшее значение. Например, хотя галеон был меньше и легче, тяжелый линейный корабль пересекал Атлантику намного быстрее. Ему помогала улучшенная конструкция и более передовые технологии.

Видео дня

По подсчетам историков, переправа из Америки в Англию могла занять около 4 недель, а обратная дорога — около 8. Однако это лишь приблизительные оценки, и продолжительность каждого путешествия варьировалась в зависимости от обстоятельств.

За какое минимальное время корабль мог пересечь Атлантику?

Длина океанского пуьи между побережьем Северной Америки и проливом Ла-Манш составляет около 3000 морских миль. Фрегаты и аналогичные исторически значимые военные корабли обычно развивали среднюю скорость от 4,5 до 6 узлов в сутки, причем эти показатели неуклонно росли с середины XVIII до начала XIX века по мере совершенствования конструкции корпуса. Эти данные свидетельствуют о том, что в идеальных условиях самые быстрые корабли могли бы преодолеть расстояние от Европы до Америки примерно за 20–28 дней.

Причиной более быстрого путешествия на запад было то, что суда могли использовать северо-восточные пассаты, которые устойчиво дуют на запад через Атлантику. Эти ветры в сочетании с относительно спокойным морем в южной части Северной Атлантики позволяли судам поддерживать более постоянную скорость на протяжении всего пути. Хотя обратный путь в Европу проходил под влиянием более сильных западных ветров, дувших севернее, маршрут туда был более надежным и предсказуемым для судов, отправлявшихся из таких портов, как Портсмут, Брест или Амстердам. Этот путь на запад, поддерживаемый ветром, был настолько надежным, что стал основой для большинства судоходных путей колониальной эпохи.

Современные путешествия через Атлантику

Напомним, что современные яхтсмены повторяют путешествия времен Колумба, преодолевая Атлантику на паруснике. Иногда путешественникам даже удается обогнать Колумба, проводя в пути 19 дней. Конечно, им помогли спутниковые карты и современная навигация.

Вас также могут заинтересовать новости: