Это уже разгром: потери ПВО России резко выросли с начала года, – OSINT

Огромные потери ПВО объясняют, почему украинским дронам всё чаще удаётся прорываться в российский тыл.

За последние три месяца темпы уничтожения российских средств противовоздушной обороны выросли в 3,4 раза. Об этом пишет OSINT-аналитик Кайл Глен в соцсети Х.

Основываясь на данных "дашборда" Сил беспилотных систем ВСУ, аналитик подсчитал, что с начала 2026 года в общей сложности было поражено 85 зенитно-ракетных комплексов или радаров из состава комплексов ПВО.

Так, если во второй половине прошлого года СБС уничтожали в среднем около десятка средств ПВО ежемесячно, то в текущем году это было от 21 средства в январе до 39 в марте.

"Это на 240% больше, чем за предыдущие 3 месяца, и почти наверняка именно поэтому мы наблюдаем больше успехов от украинских дальнобойных ударов", – написал он.

В комментариях под постом Кайла Глена один из пользователей заметил, что, поскольку эти данные основаны на дашборде СБС, они являются неполными и не учитывают удары по российским системам ПВО, пораженным другими компонентами Сил обороны Украины. Другими словами, фактические потери российской ПВО даже несколько превышают указанные на графике.

Как писал УНИАН, после потери доступа к Starlink россияне столкнулись с острой потребностью в спутниковой связи и начали использовать собственные системы. По словам Сергея Бескрестнова, сначала применялись громоздкие терминалы с большими антеннами, которые легко обнаруживались и уничтожались. Теперь оккупанты массово поставляют на фронт компактные терминалы "Спирит-030", один из которых уже впервые был обнаружен и уничтожен украинскими военными.

Также мы сообщали, что Силы беспилотных систем ВСУ ночью 5 апреля нанесли удары по нефтеналивному порту Приморск и НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово. Российские власти подтвердили повреждение участка нефтепровода возле Приморска. В результате атаки на НПЗ, который является ключевым для "Лукойла", возник масштабный пожар.

