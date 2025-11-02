С этой технологией у экрана более широкий спектр цветов, которые он может воспроизводить.

HDR - одно из слов, которые часто мелькают в описаниях телевизоров и мониторов, но не все понимают, что это значит. На самом деле аббревиатура, которая значит High Dynamic Range, очень серьёзно влияет на то, как выглядит изображение.

Суть технологии в расширении диапазона света и цвета, который телевизор способен воспроизводить. В результате дисплей с HDR показывает глубже чёрный, ярче белый и точнее передаёт полутона, делая картинку ближе к тому, как человеческий глаз воспринимает реальность.

С появлением 4K-телевизоров HDR стала привычной технологией, но качество её реализации сильно варьируется. Это привело к тому, что за меткой "HDR" могут скрываться как действительно хорошие дисплеи, так и модели, которые уж точно покупать не стоит.

Качество реализации HDR сильно зависит от максимальной яркости дисплея. Хорошим уровнем для телевизоров с LED-экраном считается яркость от 800 нит. Более дорогие OLED-панели, несмотря на более скромные цифры по яркости, компенсируют это почти бесконечным контрастом и идеально глубокими тенями.

Форматы HDR также различаются по принципу обработки контента. Базовый HDR10 использует статические метаданные - единый набор параметров яркости и контраста для всего видео. Продвинутые стандарты HDR10+ и Dolby Vision работают с динамическими метаданными, то есть анализируют изображение покадрово, что позволяет точнее передавать детали в светлых и тёмных сценах.

Более новые версии - Dolby Vision IQ и HDR10+ Adaptive - дополнительно учитывают освещение помещения, где находится экран, автоматически корректируя контраст, чтобы картинка оставалась читаемой при любом уровне внешнего света.

В итоге при выборе телевизора важно не просто наличие HDR в списке характеристик, а сочетание яркости, контраста и формата поддержки.

Ранее мы рассказывали, что исследования показали, что глаз человека не замечает разницу между высокими разрешениями экрана. На расстоянии от 3 метров человек уже не видит разницу между 1440p и 8К разрешением 50-дюймового экрана.

