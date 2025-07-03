Она спрогнозировала, что этот год ознаменует начало событий, которые приведут к гибели человечества.

Знаменитая болгарская ясновидящая Баба Ванга, которая умерла в 1996 году и которая предвидела некоторые из крупнейших событий в истории, сделала, возможно, самое леденящее душу предсказание.

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Ее последователи говорят, что есть много довольно ужасающих предсказаний на 2025 год, которые она сделала при жизни, пишет Her.ie. Так, согласно предсказанию Ванги, окончательное падение человечества и начало его уничтожения начнутся уже в следующем году.

"Однако сам конец света не произойдет в следующем году - он наступит не раньше 5079 года. Скорее, 2025 год ознаменует начало событий, которые в конечном итоге приведут к гибели человечества", - поделилось издание.

Получается, что 2026 год станет началом конца. В частности, Баба Ванга прогнозировала, что в Европе в 2025 году начнется некий конфликт, который в конечном итоге уничтожит население континента.

В добавок к этому в течение ближайших 4 лет мы, как утверждается, будем отчаянно нуждаться в большем количестве энергии. Поэтому, чтобы получить новые ресурсы, Баба Ванга прогнозировала, что человечество отправит миссию в негостеприимный ад Венеры.

В 2033 году растает полярный лед. Глобальное потепление предполагает, что это предсказание вполне возможно, и, если оно произойдет, приведет к резкому повышению уровня мирового океана.

Затем, через 43 года, в 2076 году, коммунизм снова поднимется, чтобы захватить мир.

В 22 веке нас ждут инопланетные контакты и глобальная засуха, а затем в 3005 году начнется марсианская война. По-видимому, эта война будет идти между землянами и цивилизацией на Марсе.

Издание отметило, что Баба Ванга не всегда была точна в своих предсказаниях, однако она точно назвала дату собственной смерти.

Ранее УНИАН сообщал, что Баба Ванга напугала мир жутким пророчеством на 2025 год.

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