Прогнозы болгарской провидицы Бабы Ванги десятилетиями остаются горячей темой для обсуждений. Особое внимание вызывает то, что некоторые предсказанные ею события произошли уже после ее смерти в 1996 году.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Последователи Бабы Ванги считают, что она предсказала великие мировые события. И хотя некоторые вещи остаются неподтвержденными или подвергаются сомнениям, есть 10 самых обсуждаемых предсказаний провидицы, которые считаются невероятно точными. О них рассказывает ресурс Times of India.

Теракт в США 11 сентября

Многие верят, что Баба Ванга предсказала трагедию, которая произошла в Соединенных Штатах 11 сентября 2001 года. По крайней мере, так ее последователи трактуют фразу "американские братья упадут после нападения стальных птиц". Мол, здесь кроется намек на самолеты, врезавшиеся во Всемирный торговый центр. Авторы отмечают, что оригинальной письменной записи этого предсказания не существует.

Затопление российской субмарины "Курск"

Еще одно событие, которое часто обсуждают в контексте прогнозов Бабы Ванги – затопление субмарины "Курск" страны-агрессора России. Произошло это в 2000 году.

Утверждается, что Ванга говорила, что "Курск будет похоронен в воде, и весь мир будет оплакивать его". Многие связали потопление подводной лодки в Баренцевом море именно с этими словами.

Победа Барака Обамы на выборах президента США

Последователи Бабы Ванги часто говорят, что она также предсказала избрание 44-м президентом США афроамериканца. Этот прогноз начали активно обсуждать после победы Обамы на выборах в 2008 году.

Развал Советского Союза

Многие сторонники провидицы считают, что она предсказала и развал Советского Союза. Так трактуют ее слова о смерти "великой нации" и изменениях в регионе, связанных с распадом СССР в 1991 году.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС

Некоторые верят, что Ванга предсказала и аварию на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Хотя детали этого пророчества остаются неясными и противоречивыми, его тоже довольно часто вспоминают.

Распространение глобального терроризма

Предполагается, что болгарская провидица также прогнозировала рост мирового терроризма, особенно со стороны радикальных организаций с Ближнего Востока. Никаких письменных доказательств этого пророчества никогда не было.

Сильные землетрясения и природные катаклизмы

Популярность Ванги сильно возросла в последние годы. Многие начали связывать ее предсказания о природных катастрофах с землетрясениями, циклонами или цунами.

"Некоторые даже связывают ее имя с разговорами о прогнозируемых природных катастрофах 2025 года. Поскольку ее слова считались символическими или аллегорическими, эти связи в основном открыты для интерпретации", – добавляют авторы.

Политические потрясения в мире

Немало предсказаний Бабы Ванги касаются нестабильности, войн или серьезных изменений на геополитической арене. Некоторые считают, что эти прогнозы сбываются, потому что мир переживает серьезные потрясения – от маленьких конфликтов до смены союзов.

Научно-технический прогресс

Прогнозы Бабы Ванги связывают и с такими достижениями, как развитие биотехнологий, выращивание органов в лабораториях и прорывы в медицине.

Взгляд в будущее: конец света и путешествия в космос

Пожалуй, самыми экстремальными прогнозами, которые приписывают болгарской провидице, являются будущие контакты людей с внеземной жизнью, колонизация космоса и даже конец света.

"Эти долгосрочные предсказания, часто охватывающие столетия, являются в основном спекулятивными, но все равно вызывают интерес, особенно в интернет-дискуссиях", – добавляет ресурс.

