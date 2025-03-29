В последние месяцы проявилась "тревожная геополитическая картина", заявил экстрасенс.

Бразильский экстрасенс Атос Саломе, которого называют "живым Нострадамусом", сделал тревожное предсказание о Третьей мировой войне, предупредив британцев о необходимости готовиться, передает Daily Mirror.

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Он пророчит, что Третья мировая может быть "спровоцирована саботажем и гибридной войной". По его мнению, в последние месяцы проявилась "тревожная геополитическая картина". Провидец заявил, что видит "опасный глобальный кризис" из-за невидимой войны в Балтийском море, и призвал людей "обратить внимание на знаки".

"В Балтийском море разразилась невидимая война. В 2023 году произошел сбой в кабельной сети, который нарушил работу систем связи по всей Финляндии. Эти атаки продолжают происходить, что заставило НАТО усилить меры безопасности в этом районе, в то время как Европейский союз разрабатывает чрезвычайные процедуры для защиты критической инфраструктуры", - сказал экстрасенс.

По его словам, указанные подводные кабели поддерживают современную инфраструктуру связи, и "когда эти структуры разрушаются, они вызывают цифровые отключения, которые ставят под угрозу военный потенциал, а также вызывают серьезную экономическую нестабильность".

Саломе выразил уверенность, что рост напряженности в Прибалтике может привести к крупной конфронтации, предсказав, что в будущем напряженность между Китаем и США усилится в Южно-Китайском море.

"История уже показала нам, что крупные конфликты могут начинаться с, казалось бы, изолированных событий. Первая мировая война была спровоцирована убийством эрцгерцога. Вторая - вторжением в Польшу… Сегодня мы живем в эпоху гибридной войны, когда разрушение интернет-кабеля может иметь столь же разрушительные последствия, как и военное нападение. Если разрушение кабелей в Прибалтике действительно является актом саботажа, каков будет ответ НАТО? Как отреагирует Россия на возможное официальное обвинение? И, самое главное, насколько далеко может завести нас эта эскалация?".

Напомним, ранее "живой Нострадамус" сделал новый жутковатый прогноз о будущем мира из-за опасной политики президента США Дональда Трампа.

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