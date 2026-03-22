Пушистые коллекционеры: топ-7 странных предметов, которые собирают кошки

Ветеринары до сих пор не могут однозначно объяснить, зачем кошки собирают эти предметы.

Некоторые владельцы кошек регулярно сталкиваются со странным поведением своих питомцев: животные могут собирать и прятать самые разнообразные предметы – от крышек до украшений. Почему так происходит, точно неизвестно, однако специалисты предполагают, что такая привычка может быть связана с инстинктами охоты, материнского поведения или защиты ресурсов, пишет Catster.

Как пишет автор материала, научного объяснения этому феномену пока нет, а большинство выводов основаны лишь на наблюдениях. "Причины, по которым кот собирает эти предметы, не являются научно подтвержденными", – говорится в статье.

Предметы, которые коллекционируют кошки:

Среди самых распространенных "коллекций" кошек – ювелирные украшения . Эксперты считают, что животных привлекает блеск металла и световые блики, которые напоминают им движущиеся объекты, подобные лазерной указке.

. Эксперты считают, что животных привлекает блеск металла и световые блики, которые напоминают им движущиеся объекты, подобные лазерной указке. Подобный эффект имеют и металлические крышки от бутылок, которые к тому же издают звуки при движении. Автор отмечает, что такие шумы могут напоминать кошкам насекомых, на которых они инстинктивно охотятся.

от бутылок, которые к тому же издают звуки при движении. Автор отмечает, что такие шумы могут напоминать кошкам насекомых, на которых они инстинктивно охотятся. Не менее популярны канцелярские ластики и мелкие пластиковые предметы – колпачки от ручек, крышки от бутылок и т. п. По мнению ветеринаров, кошек привлекает их текстура и легкость: их удобно переносить и подбрасывать лапами.

– колпачки от ручек, крышки от бутылок и т. п. По мнению ветеринаров, кошек привлекает их текстура и легкость: их удобно переносить и подбрасывать лапами. Отдельную категорию составляют картонные коробки, бумага и даже сухие листья . Специалисты объясняют это тем, что кошки ищут замкнутые и уютные пространства, где чувствуют себя в безопасности. Кроме того, бумага и листья создают характерные звуки, которые могут стимулировать игровое поведение.

Впрочем, такая привычка не всегда безопасна. Эксперты предупреждают, что мелкие предметы представляют риск удушья или попадания посторонних объектов в пищеварительную систему. В случае их проглатывания может потребоваться даже хирургическое вмешательство.

Отдельно специалисты обращают внимание на так называемую "ресурсную защиту". В домохозяйствах, где проживает много животных, кот может начать накапливать вещи, если чувствует конкуренцию за еду, место отдыха или другие ресурсы. В таких случаях животное может проявлять агрессию, защищая свои "сокровища".

В целом, как подытоживает автор, сама по себе привычка собирать предметы не является проблемой, если она не угрожает здоровью животного. Чаще всего это проявление любознательности и игры. В то же время в случае сомнений относительно поведения питомца специалисты советуют обратиться к ветеринару или специалисту по поведению животных.

Як писав УНІАН, у кішок добре розвинені слух, зір і нюх, але їхнє смакове сприйняття значно слабше, ніж у людей і собак. Через особливості еволюції хижаків вони не відчувають солодкого смаку, зате краще розрізняють гіркий, що допомагає уникати токсинів. У кішок також значно менше смакових рецепторів.

