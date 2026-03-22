Почему кот перестал мурлыкать: 4 причины, подтвержденные ветеринаром

Доктор перечислила тревожные симптомы, на которые владельцам пушистиков стоит обратить внимание, чтобы не пропустить беду.

Мы привыкли, что нежное мурлыканье котика – это главный признак его любви и полного удовлетворения жизнью. Однако иногда в доме наступает неожиданная тишина, которая может не на шутку напугать заботливых хозяев, пишет PangoVet.

О 4 основных причинах такого поведения рассказал автор материала, опираясь на советы опытного ветеринара Марты Видаль-Абарки.

1. Просто нет настроения

Кошки, как и люди, имеют свой характер и не всегда хотят проявлять эмоции "по заказу".

Если животное здоровое, но молчит, ему может просто не хотеться мурлыкать именно в этот момент. Однако в материале ветеринар подчеркивает: если пушистик раньше был "трактором", а теперь постоянно игнорирует ваши ласки, это может свидетельствовать о скрытом стрессе или тревоге.

2. Достижение цели

Некоторые хитрецы используют свой голос как инструмент манипуляции. Эксперт подчеркивает, что кошки часто мурлыкают только до тех пор, пока не получат желаемое – например, порцию вкусного корма. Как только миска наполняется, "режим нежности" выключается, и довольный зверь просто уходит по своим делам.

3. Травмы или болезни

Это самая серьезная причина, требующая бдительности. Ветеринар отмечает, что боль или инфекция могут заставить кота замолчать. В таких случаях отсутствие звуков обычно сопровождается вялостью, плохим аппетитом или желанием спрятаться в темный угол.

Иногда животные буквально "теряют голос" из-за воспаления горла или даже посторонних предметов в носоглотке.

4. Пожилой возраст

Старение меняет привычки даже самых активных домашних питомцев.

Пожилые коты часто начинают экономить энергию, тратя ее преимущественно на сон и еду, а не на громкие звуки. Это не означает, что они разлюбили хозяина – просто их комфорт теперь выглядит более тихим и спокойным.

