Почему кот перестал мурлыкать: 4 причины, подтвержденные ветеринаром

Мы привыкли, что нежное мурлыканье котика – это главный признак его любви и полного удовлетворения жизнью. Однако иногда в доме наступает неожиданная тишина, которая может не на шутку напугать заботливых хозяев, пишет PangoVet.
О 4 основных причинах такого поведения рассказал автор материала, опираясь на советы опытного ветеринара Марты Видаль-Абарки.
1. Просто нет настроения
Кошки, как и люди, имеют свой характер и не всегда хотят проявлять эмоции "по заказу".
Если животное здоровое, но молчит, ему может просто не хотеться мурлыкать именно в этот момент. Однако в материале ветеринар подчеркивает: если пушистик раньше был "трактором", а теперь постоянно игнорирует ваши ласки, это может свидетельствовать о скрытом стрессе или тревоге.
2. Достижение цели
Некоторые хитрецы используют свой голос как инструмент манипуляции. Эксперт подчеркивает, что кошки часто мурлыкают только до тех пор, пока не получат желаемое – например, порцию вкусного корма. Как только миска наполняется, "режим нежности" выключается, и довольный зверь просто уходит по своим делам.
3. Травмы или болезни
Это самая серьезная причина, требующая бдительности. Ветеринар отмечает, что боль или инфекция могут заставить кота замолчать. В таких случаях отсутствие звуков обычно сопровождается вялостью, плохим аппетитом или желанием спрятаться в темный угол.
Иногда животные буквально "теряют голос" из-за воспаления горла или даже посторонних предметов в носоглотке.
4. Пожилой возраст
Старение меняет привычки даже самых активных домашних питомцев.
Пожилые коты часто начинают экономить энергию, тратя ее преимущественно на сон и еду, а не на громкие звуки. Это не означает, что они разлюбили хозяина – просто их комфорт теперь выглядит более тихим и спокойным.
