Эти ягоды растут рядом и полезны для сердца, но большинство их не замечает

Шелковица часто встречается в дикой природе, и ее легко выращивать в саду. Несмотря на это, люди редко ее едят, хотя плоды этого растения обладают множеством полезных свойств для здоровья. Портал planeta.pl рассказывает о пользе этих ягод для здоровья и о том, почему их стоит включить в свой рацион.

Шелковица – пищевая ценность и польза для здоровья

Шелковица обладает богатым питательным составом, обеспечивающим много ценных витаминов, минералов и биологически активных соединений. Регулярное употребление шелковицы может принести много пользы для здоровья.

Богата витамином С. Шелковица содержит большое количество витамина С, который укрепляет иммунную систему, способствует заживлению ран и действует как мощный антиоксидант, защищая клетки от повреждений.

Источник железа. Шелковица, особенно сушеная, является хорошим источником железа, что особенно важно для людей с анемией и беременных женщин.

Антиоксиданты. Шелковица богата полифенолами и ресвератролом, которые помогают бороться со свободными радикалами, уменьшая окислительный стресс и замедляя процесс старения. Ресвератрол также поддерживает здоровье сердца.

Снижает уровень сахара в крови. Листья шелковицы используются в народной медицине для регулирования уровня сахара в крови. Соединения, содержащиеся в шелковице, могут подавлять расщепление углеводов, способствуя стабилизации уровня глюкозы, особенно у людей с диабетом 2 типа.

Высокое содержание клетчатки. Шелковица является источником пищевых волокон, которые поддерживают здоровое пищеварение, помогают поддерживать здоровый вес и предотвращают запоры.

Витамин К и кальций. Шелковица содержит витамин К и кальций, которые поддерживают здоровье костей и свертываемость крови. Они также укрепляют костную систему, снижая риск остеопороза.

Содержание витаминов группы В. Шелковица обеспечивает витамины группы В, которые поддерживают обмен веществ, улучшают состояние кожи и волос, а также поддерживают нервную систему.

Вкус и использование шелковицы

Шелковица сладкая, нежная и сочная, а ее вкус напоминает сочетание ежевики и винограда. Белая шелковица самая сладкая, тогда как черная и красная шелковица имеют более выраженный, слегка терпкий вкус. Из-за своей нежной структуры шелковица быстро портится, что затрудняет ее длительное хранение в свежем виде.

Свежая шелковица . Ее можно есть как здоровую закуску или как дополнение к завтраку, например, в виде овсянки или йогурта.

Сушеная шелковица – идеально подходит в качестве дополнения к мюсли, салатам, выпечке и как ингредиент в здоровых перекусах, таких как энергетические батончики.

Джем и варенье – шелковица подходит для приготовления джемов, варенья и соков, которые можно использовать в бутербродах или десертах.

Пирожные и десерты – шелковица прекрасно подходит для выпечки, такой как пирожные, маффины и тарталетки.

Чаи и настои – листья шелковицы используются для приготовления чаев, регулирующих уровень сахара в крови.

