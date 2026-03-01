Какие ягоды полезны для диабетиков: диетологи назвали вариант №1

Клетчатка и антиоксиданты помогают поддерживать более стабильную реакцию на глюкозу.

В списке лучших фруктов и ягод для контроля уровня сахара в крови диетологи единогласно ставят чернику на первое место. Как пишет Eatingwell, черника обладает естественной сладостью, легко добавляется в блюда и, согласно исследованиям, способствует поддержанию стабильного уровня сахара в крови. Вот несколько причин, почему черника – лучший выбор для диабетиков.

Низкий гликемический индекс

Продукты с ГИ 55 или ниже считаются продуктами с низким ГИ. ГИ черники составляет 53,1, то есть она повышает уровень сахара в крови более постепенно, чем продукты с высоким ГИ.

Когда уровень сахара в крови повышается постепенно, вы с меньшей вероятностью будете испытывать резкие скачки с последующими падениями, которые могут вызвать чувство усталости или голода вскоре после еды.

Видео дня

Клетчатка замедляет пищеварение

Одна чашка свежей черники содержит около 4 граммов клетчатки. Клетчатка замедляет скорость расщепления и усвоения углеводов.

"Черника – один из фруктов с самым высоким содержанием клетчатки, что помогает ей перевариваться медленнее, способствуя чувству сытости и давая организму дополнительное время для переваривания", – говорит диетолог Шейла Паттерсон. "Это помогает уровню сахара в крови повышаться медленнее, чтобы избежать резких скачков".

Повышенное потребление клетчатки также связано с более низким риском развития диабета 2 типа в долгосрочной перспективе, показывают исследования. Помимо чувства сытости и уровня сахара в крови, клетчатка поддерживает здоровье пищеварительной системы и сердца.

Она может улучшить уровень глюкозы после еды

В небольшом исследовании у малоподвижных взрослых, которые съели 1 стакан свежей черники с белым хлебом, наблюдалось меньшее повышение уровня сахара в крови по сравнению с теми, кто ел только хлеб.

Антиоксиданты могут способствовать повышению чувствительности к инсулину.

Черника богата полифенолами, особенно антоцианами, которые придают ей насыщенный синий цвет. Эти растительные соединения известны своими антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Обзорное исследование показало, что люди, регулярно употребляющие продукты, богатые антоцианами, как правило, имеют лучшую чувствительность к инсулину и более стабильный уровень сахара в крови. При повышении чувствительности клетки могут более эффективно усваивать глюкозу из кровотока.

А помогая снизить воспаление и окислительный стресс, антоцианы могут со временем способствовать более здоровой работе инсулина.

Другие фрукты, которые стоит рассмотреть

Хотя черника занимает первое место, это не единственный фрукт, который может поддерживать сбалансированный уровень сахара в крови.

"Свежая малина и ежевика, а также свежие абрикосы, яблоки или груши с кожурой также богаты клетчаткой, особенно нерастворимой клетчаткой, которая способствует поддержанию сбалансированного уровня сахара в крови", – говорит Паттерсон.

Ранее диетологи рассказали, как выбрать самый полезный хлеб в магазине.

Вас также могут заинтересовать новости: