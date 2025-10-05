Отмечается, что все ингредиенты блюда - полезные продукты.

Национальное украинское блюдо – борщ – может быть частью здоровой сбалансированной диеты. Блюдо не испортит даже хлеб и сало, которые традиционно подают к нему.

Кандидат медицинских наук, профессор, президент Ассоциации диетологов Украины, заведующий кафедрой общественного здоровья и нутрициологии НУБиП Украины Олег Швец в интервью РБК-Украина рассказал, что неблагоприятным фактором может быть только большое количество жира:

Борщ – это замечательное и полезное блюдо. К нему нет замечаний, кроме одного – если борщ содержит слишком много жира. Это может являться неблагоприятным фактором для людей, пытающихся контролировать массу тела. В борще много овощей, он содержит мясо, приготовленное диетическим способом. К готовому борщу добавляют сметану, едят его с чесноком.

По его словам, все ингредиенты борща - полезные продукты.

"Борщ – это действительно культурное наследие украинцев и в то же время это еще и компонент здорового питания", - подчеркнул диетолог.

При этом он указал, что даже дополнения к борщу в виде пышки с чесноком или бутерброда с салом и чесноком вполне здоровый вариант.

"Я бы рекомендовал выбирать ржаной хлеб. А немного сала точно не повредит. Жиры этой группы человек тоже должен потреблять. В среднем потребление жиров должно составлять 20-25 г в день", - подытожил Швец.

