Почему американцы больше не могут ремонтировать свою технику и при чем здесь Голливуд

В США возникло движение за право на ремонт, которое призывает предоставить людям возможность самостоятельно ремонтировать приобретенные товары.

Если вы когда-нибудь хотели что-то починить, но поняли, что это выходит за пределы ваших финансовых или технических возможностей, и в итоге купили новую вещь, то вы не одиноки. Как пишет The Conversation, например, уже несколько десятилетий в США ремонт электроники и бытовой техники не является реальным вариантом, особенно если речь идет об устройствах, содержащих собственное программное обеспечение.

"Абсурдных ситуаций стало все больше. Покупка нового принтера может стоить примерно столько же, сколько и замена картриджа с чернилами. Министерство обороны США не может ремонтировать приобретенные системы вооружения, поскольку права интеллектуальной собственности остаются за производителем", - отмечается в материале.

В то же время компания John Deere, производящая сельскохозяйственную технику, не позволяет фермерам получить доступ к программному обеспечению, необходимому для ремонта их комбайнов и тракторов. Несмотря на то, что покупка охватывает саму технику, она не распространяется на программное обеспечение.

"Одним из последствий, помимо затрат и разочарования потребителей, является вред для окружающей среды. США являются вторым в мире производителем электронных отходов после Китая, что составляет около 43 фунтов (19,5 кг) электронных отходов в год на одного человека. Лишь 25 % этих электронных отходов перерабатывается", - объясняют в публикации.

Поэтому из-за этого появилось движение за право на ремонт, которое призывает предоставить людям возможность самостоятельно ремонтировать приобретенные товары или поручать ремонт другим лицам без лишних финансовых, юридических или технических препятствий.

"Право на ремонт, кажется, является одной из немногих сфер, где в Конгрессе царит двухпартийное единство. Закон "Warrior Right to Repair Act", предложенный в 2025 году демократом, и "Repair Act", предложенный республиканцем, - это две текущие законодательные инициативы, направленные на создание федеральной правовой базы, которая позволила бы американским пользователям легко и недорого ремонтировать свои устройства. Оба законопроекта встречают ожесточенное сопротивление со стороны отраслевых групп", - добавляет The Conversation.

В то же время автор публикации обнаружил, что истоки правовых и технических препятствий для ремонта продукции лежат в дебатах 1980-х годов о новых медиа и ограничениях авторского права.

Голливуд и видеомагнитофоны

По словам эксперта, быстрое распространение и популярность видеомагнитофонов в конце 1970-х годов превратили фильмы и телешоу из мгновенных впечатлений в материальные товары широкого потребления. Несмотря на потенциал дополнительной прибыли, Голливуд был обеспокоен тем, что пользователи могли копировать фильмы на видеокассеты, поэтому пытался остановить развитие этой технологии. Поэтому современные запреты на ремонт являются частью этой истории.

"Когда в 1976 году киностудии подали в суд на компанию Sony, чтобы остановить производство и продажу видеомагнитофонов, они утверждали, что продукт Sony способствует нарушению авторских прав. Однако Верховный суд США в 1984 году постановил, что запись телевизионного контента для личного пользования не нарушает закон об авторском праве, расширив понимание понятия "добросовестного использования"", - отмечается в материале.

Тогда отрасль начала сосредотачиваться на поиске технологического решения проблемы пиратства и на обеспечении строгой правовой защиты своих продуктов.

"В 1997 году, спустя всего год после выпуска видеодиска, все студии-члены Американской киноассоциации присоединились к DVD Forum, коллективно приняли новый формат и начали постепенно отказываться от фильмов, выпускавшихся на видеокассетах", - подчеркивает издание.

В публикации добавили, что, учитывая то, что более 80% американцев поддерживают право на ремонт, пока неизвестно, успеет ли законодательство США отреагировать на неожиданные последствия закона, который был призван защитить интеллектуальные права творческих отраслей, но который в настоящее время наносит ущерб кошелькам потребителей.

