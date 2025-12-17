По информации портала Paper, британское министерство обороны на данный момент пытается понять, какой период времени будет выделен на переброску контингента

Великобритания завершает подготовку к переброске своего военного контингента в Украину в случае прекращения огня. Об этом сообщает британский портал i Paper со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

"Великобритания наращивает темпы подготовки к отправке миротворческих сил в Украину, закупает снаряжение и завершает проработку планов развертывания сил. Официальные лица уверены, что мирное соглашение, похоже, ближе, чем когда-либо, поскольку американские переговорщики готовятся передать Кремлю предложение, поддержанное Украиной", - пишет издание.

По информации портала, британское министерство обороны на данный момент пытается понять, какой период времени будет выделен на переброску контингента и выбирает потенциальные места дислокации солдат.

Отмечается, что этот процесс требует детального планирования, учитывая сложность логистики и необходимость обеспечения безопасности личного состава. Один из источников, входящих в коалицию стран, заинтересованных в поддержке Украины, сказал:

"Работа над этими планами ведется уже длительное время, и с приближением реальной возможности прекращения огня темпы подготовки значительно ускорились, а планы стали более конкретными и детализированными".

В случае успешного прекращения огня переброска контингента позволит не только укрепить безопасность региона, но и создать условия для дальнейшего восстановления и сотрудничества.

По информации из источников, Лондон, скорее всего, не будет перебрасывать войска, уже дислоцированные в других странах, таких как Эстония, а предпочтет направить солдат непосредственно с территории Великобритании.

Утверждается, что в случае необходимости быстрого реагирования на ситуацию в Украине, планируется задействовать 16-ю десантно-штурмовую бригаду, которая включает в себя силы оперативного реагирования британской армии

Кроме того, согласно существующим планам, так называемая "коалиция желающих" вероятно не будет распределять свои силы вдоль всей линии соприкосновения в Украине, поскольку для этого просто не хватит личного состава.

Британские миротворцы в Украине

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил обязательства своей страны "разместить войска на местах" в Украине.

"Великобритания готова разместить войска на местах для защиты Киева, если будет прекращение боевых действий", - заявил его представитель. На вопрос, готова ли Великобритания развернуть свои войска в Украине, он ответил:

"Все еще готова ли Великобритания развертывать войска на местах в случае прекращения боевых действий, ответ - да. Это наша текущая позиция".

