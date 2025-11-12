Африканская мегафауна развивалась вместе с ранними предками человека, и это имело решающее значение.

Хотя в Европе и Северной Америке обитают медведи и волки, там не хватает более крупных видов, обитающих на африканском континенте. Об этом пишет IFLScience.

Отмечается, что даже Азия и Австралазия с их причудливыми сумчатыми не могут конкурировать с размерами и объёмами крупнейших наземных животных мира.

Африка может похвастаться крупнейшим ныне живущим наземным животным - африканским саванным слоном, крупнейшей птицей - страусом, и крупнейшим приматом - восточной гориллой. Здесь также обитают самое высокое наземное животное - жираф, а также носорог и бегемот, вес которых значительно превышает тонну.

Интересно, что одним из крупнейших наземных животных, когда-либо живших, если не самым крупным, является Patagotitan mayorum, гигантский завропод, обитавший около 100 миллионов лет назад на территории современной Аргентины. Самыми крупными птицами, когда-либо жившими, были поистине гигантские слоновые птицы, которые бродили по Мадагаскару, прежде чем вымерли около 1000 лет назад.

Африка, хотя и пострадала от массовых вымираний мегафауны, они там были не такими масштабными, как в других частях света. Когда Homo sapiens вышел на передний план в конце четвертичного периода, он начал уничтожать огромное количество мегафауны по всему миру. Однако африканская мегафауна развивалась вместе с ранними предками человека, и это, возможно, имело решающее значение.

В исследовании, опубликованном в 2024 году, было обнаружено, что животные палеотропического региона (Африка к югу от Сахары и тропическая Азия) вымирали реже, чем представители мегафауны в других регионах. Виды из других регионов, более тесно связанные с этими палеотропическими видами, также имели более низкие темпы вымирания. Однако было обнаружено, что виды, обитающие на островах, виды с крупным телом и виды с плоскими ногами, вымирали гораздо быстрее по мере того, как ранние люди расселялись из Африки. Авторы объясняют:

"Древние вымирания в палеотропическом регионе (до позднего плейстоцена), вызванные гомининами, могли отфильтровать виды с уязвимыми комбинациями признаков, сделав палеотропические виды и их непалеотропических родственников более устойчивыми к более позднему антропогенному воздействию".

Отмечается, что совместная эволюция человечества и африканской мегафауны сыграла им на руку, сделав животных более осторожными по отношению к ранним людям. Они были лучше приспособленными к тому, чтобы держаться от людей подальше, что помогло им эволюционировать в виды, которые существуют сегодня.

Ученые полагают, что длинные ноги появились у жирафов раньше, чем длинные шеи. Эволюционный процесс, скорее всего, позволил их сердцу справиться с нагрузкой из-за высокого роста. В частности, исследование показало, что сердце жирафа работает интенсивнее, чем у любого другого млекопитающего животного.

