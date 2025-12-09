Сейчас уже все перешли в мессенджеры и не обращают внимания на встроенные сообщение, а может и зря.

Ещё несколько лет назад SMS были почти невесомыми, но сейчас всё иначе. Стандартные сообщения на Android обросли медиа и переписки уже занимают заметное место в памяти. Если такая масса копится месяцами, то телефон начинает подтормаживать, а свободное место заканчиваться.

Сами пользователи давно пересели на мессенджеры вроде Telegram, Signal или Instagram, поэтому родное приложение чаще всего служит почтовым ящиком для одноразовых кодов и рекламных рассылок. Последние как раз особенно тяжёлые, в них часто вкладывают медиа, из-за чего одна такая мелочёвка может весить несколько мегабайт.

Перелом случился в 2019 году, когда Google активно развернула поддержку RCS. Изначально SMS занимали считаные килобайты, но RCS превратил переписки в нечто близкое к WhatsApp с фотографиями, видео и файлами.

Видео дня

Что помогает

Регулярно чистить сообщения, особенно ветки с фото и видео

Удалять одноразовые коды

Удалять спам и промо

Если сообщения удалены, а телефон всё равно подтормаживает, то могут висеть неиспользуемые приложения, которые продолжают работать в фоне и тянут ресурсы, их стоит удалить или ограничить фоновую активность.

Плюс современные Android-смартфоны сохраняют огромное количество кеша. Приложения держат временные файлы, чтобы работать быстрее, но объём кеша легко разрастается до нескольких гигабайт.

Освободить место можно так

Настройки - Приложения - нужное приложение - Хранилище - Очистить кеш. Повторить с теми, что занимают больше всего.

Не забывайте и про предустановленные приложения, которые вы не открывали ни разу. Они тоже занимают место и что-то делают в фоне. Их лучше снести или запретить им фоновую работу.

Ранее мы рассказывали, как правильно очистить зарядный порт на смартфоне, не повредив контакты. Попытки "достать" грязь иголками, булавками или другими острыми металлическими предметами чреваты повреждением внутренних контактов.

Вас также могут заинтересовать новости: