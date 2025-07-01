Разбираемся, зачем в подъездах красят лестницы по краям - откуда взялась эта мода в советских домах.

Одна из визитных карточек построек советского времени - лестница, окрашенная по краям. Чаще всего в бордовый, темно-красный цвет, хотя после распада Союза края стали окрашивать в сиреневый, шоколадный и даже черный. Но вопрос не в этом, а в том, почему ступени в подъездах красили только по краям в СССР? Оказывается, этому феномену есть несколько объяснений.

Почему ступеньки красят по бокам в зданиях времен СССР

Покрашенные однажды, советские ступеньки красят и до сих пор. И чуть ли не каждый, кто ходит по ним, хоть раз да спрашивал себя - почему лестница окрашена не полностью? Оказывается, все неспроста - мы собрали несколько причин, зачем так делали.

Чтобы было красиво

Первая мысль, которая приходит в голову - для красоты. Эта версия популярная, хотя и не доказанная, но есть догадки, что лестницу действительно окрашивали с двух сторон, чтобы придать ей некое подобие ковровой дорожке. Еще бы - ведь с такой уже можно претендовать на звание "дома образцовой культуры и быта".

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Чтобы не было видно, что маляры криворукие

Есть также еще одно объяснение окрашенных краям ступеней в СССР: чтобы скрыть следы краски после окрашивания стен и перил. Как известно, закрасить пятна от краски куда проще, чем их оттереть. Хорошо, а почему тогда не покрасить все ступеньки? Потому что экономия - это раз, и окрашенная середина со временем изнашивается - это два. И да, полностью окрашенные ступеньки становятся скользкими, поэтому это небезопасно.

Чтобы было безопасно

Наиболее правдивая причина, почему ступени в подъездах красили только по краям в СССР - чтобы их было заметно в условиях плохой видимости или слабовидящим людям.

Яркий кант помогал увидеть направление и не споткнуться, а в общественных зданиях такая окраска и вовсе полагалась по технике безопасности.

Чтобы было практично

Ступеньки, окрашенные с двух сторон, легче убирать - пыль с краски смывается проще, нежели с бетона. Кто хоть раз мыл подъезд, поймет, о чем речь. И окрашенные края - это был элемент некой "санитарной культуры", то есть, все должно быть чистым и покрашенным "по ГОСТу".

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