Ученые не до конца понимают, почему так много людей любят острую пищу, тогда как другие - нет.

У всех разная толерантность к острой пище: некоторые любят ее, а другие не переносят. Но научный консенсус относительно того, может ли острая пища оказывать положительное или отрицательное влияние на ваше здоровье, довольно неоднозначен.

В своей статье для The Conversation Пол Д. Терри, профессор эпидемиологии из Университета Теннесси, рассмотрел, как острая пища может повлиять на здоровье людей и потенциально ухудшить симптомы, связанные с хроническими заболеваниями, такими как воспалительные заболевания кишечника. Его также заинтересовало, как диета, включая острую пищу, может увеличить или уменьшить продолжительность жизни человека.

Привлекательность острой пищи

Острая пища может относиться к еде с большим количеством специй, например, азиатскому карри, блюдам техасско-мексиканской кухни или венгерскому паприкашу. Это также может относиться к продуктам с заметным содержанием капсаицина, химического соединения, которое в разной степени содержится в остром перце.

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По мере увеличения содержания капсаицина в перце растет и его рейтинг по шкале Сковилла, которая количественно определяет ощущение остроты.

Капсаицин имеет острый вкус, потому что он активирует определенные биологические пути у млекопитающих - те же самые пути, которые активируются под воздействием высоких температур. Боль, вызванная острой пищей, может спровоцировать выброс эндорфинов и дофамина. Этот выброс может вызвать чувство облегчения или даже некоторую эйфорию.

В США, Великобритании и других странах больше людей, чем когда-либо, потребляют острую пищу, включая острые сорта перца.

Краткосрочное влияние на здоровье

Краткосрочные последствия употребления очень острой пищи варьируются от приятного ощущения тепла до неприятного жжения на губах, языке и во рту. Эти продукты также могут вызывать различные формы дискомфорта в желудочно-кишечном тракте, головные боли и рвоту.

Если острая пища неприятна для употребления или вызывает неприятные симптомы, такие как мигрень, боль в животе и диарея, то, вероятно, лучше избегать ее. Например, острая пища может вызывать подобные симптомы у людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Несмотря на проблемы с острой пищей, для многих людей во всем мире ее потребление является частью долгосрочного образа жизни, на который влияют географические и культурные факторы.

Например, острый перец растет в жарком климате, что может объяснить, почему многие культуры в этом климате используют острые продукты в кулинарии. Некоторые исследования показывают, что острая пища помогает контролировать заболевания пищевого происхождения, что также может объяснять культурные предпочтения острой еды.

Отсутствие консенсуса

Эпидемиологи-диетологи уже много лет изучают потенциальные риски и преимущества длительного употребления острой пищи. Некоторые из изученных последствий употребления острой пищи включают ожирение, сердечно-сосудистые заболевания, рак, болезнь Альцгеймера, изжогу и язвы, психологическое здоровье, чувствительность к боли и смерть по любой причине.

Эти исследования сообщают о неоднозначных результатах, при этом некоторые последствия, такие как изжога, более тесно связаны с употреблением острой пищи. Как и следовало ожидать, учитывая развитие науки, некоторые эксперты более уверены в некоторых из этих последствий для здоровья, чем другие.

Например, некоторые эксперты с уверенностью заявляют, что острая пища не вызывает язвы желудка, тогда как связь с раком желудка не так очевидна.

Если принять во внимание сердечно-сосудистые заболевания, рак и все другие причины смерти в исследуемой популяции, употребление острой пищи увеличивает или снижает риск ранней смерти?

На данный момент данные крупных популяционных исследований показывают, что острая пища не увеличивает риск смертности от всех причин среди населения и может фактически снизить этот риск.

Однако при рассмотрении результатов этих исследований следует учитывать, что то, что люди едят, является частью более широкого набора факторов образа жизни, таких как физическая активность, относительная масса тела и потребление табака и алкоголя, которые также имеют последствия для здоровья.

Исследователям нелегко точно измерить факторы питания и образа жизни в рамках популяционного исследования, по крайней мере, отчасти потому, что люди не всегда точно помнят или сообщают о своем воздействии. Часто требуются многочисленные исследования, проводимые на протяжении многих лет, чтобы прийти к однозначному выводу о том, как диетический фактор влияет на определенный аспект здоровья.

Ученые до сих пор не совсем понимают, почему так много людей любят острую пищу, а другие нет, хотя существует множество предположений относительно эволюционных, культурных и географических факторов, а также медицинских, биологических и психологических.

Однако эксперты точно знают, что люди - одни из немногих животных, которые намеренно едят что-то достаточно острое, чтобы причинить себе боль, и все ради удовольствия.

Другие новости

Как сообщал УНИАН, ранее ученые выяснили, что карри и перец чили продлевают жизнь и борются с раком.

Исследователи отмечают, что полученные результаты не могут гарантировать, что острая еда повышает защитные функции организма. Однако установлено, что карри снижает риск смертности от болезней сердца и диабета, а, например, свежий перец чили, богатый витаминами и питательными веществами, борется с раком и ожирением.

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