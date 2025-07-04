Пошлины вводятся с 5 июля сроком на пять лет.

Китай вводит пошлины на европейский бренди до 34,9%, одновременно освободив от пошлин основных производителей французского коньяка. О введении с 5 июля пошлин сроком на пять лет сообщило Министерство торговли Китая, пишет издание Politico.

Размер пошлин составит от 27,7% до 34,9%, однако крупные производители бренди - Remy Cointreau, Pernod Ricard и Hennessy (принадлежащий LVMH) - будут освобождены от них, поскольку обязались экспортировать свою продукцию по цене выше установленного минимума. Средняя пошлина составит 32,2%, что ниже предыдущей ставки в 39%, которая действовала с октября прошлого года.

"Эти меры все равно будут представлять существенное препятствие для законной торговли", - заявили в отраслевой ассоциации spiritsEUROPE.

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Решение Китая было вынесено в ответ на расследование ЕС относительно субсидий на электромобили, что привело к введению в октябре пошлин до 35% на автомобили китайского производства. Этот шаг был направлен против французских брендов люксового коньяка как проявление недовольства Пекина поддержкой Францией упомянутого расследования.

Параллельно Пекин и Брюссель ведут переговоры о минимальных импортных ценах на электромобили, однако пока не достигли договоренности.

США и Китай договорились о конце торговой войны

11 июня президент США Дональд Трамп заявил об успешных торговых переговорах между его страной и Китаем и достижении договоренности между странами об условиях торговли. По словам Трампа, пошлина на импортируемые в США китайские товары составит 55%, а пошлина на американские товары, ввозимые в Китай - 10%.

Также договоренности предусматривают, что Пекин будет поставлять в США редкоземельные минералы, а США позволят китайским студентам учиться в своих колледжах и университетах.

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