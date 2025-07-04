В субботу температура будет щадяще, а с конца недели снова станет жарко.

На выходных, 5 и 6 июля, украинцев ждет жаркая и практически сухая погода. Только в субботу на востоке и юго-востоке пройдут небольшие дожди с грозами. 5 июля температура будет умеренной, +24°...+28° в большинстве областей и до +33° на юге. В конце недели жара усилится до +29°...+33°, а в понедельник Украину разогреет до +30°...+36°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет практически безоблачно, температура воздуха ночью +17°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +17°, а днем +28°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +9°, днем +24°, практически безоблачно. В воскресенье ночью +11°, днем +29°, практически безоблачно.

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В Луцке в субботу ночью +11°, днем +24°, практически безоблачно. В воскресенье - практически безоблачно, ночью +12°, днем +29°.

В Виннице в субботу будет практически безоблачно. Температура воздуха +14°...+26°. В воскресенье температура будет +14°...+31°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет практически безоблачно, температура ночью +22°, днем +30°. В воскресенье - небольшая облачность, +21°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +26°. В воскресенье температура составит +16°...+28°, ясно.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +16°...+30°. В воскресенье +18°...+30°, практически безоблачно.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +18°, днем +29°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +18°, днем +26°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +18°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, возможен дождь с грозой, температура ночью +19°, днем +29°. В воскресенье - практически безоблачно, температура составит +15°, днем +27°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно. Температура ночью +7°, днем до +21°. В воскресенье ночью температура составит +7°, днем столбики термометров покажут +26°, практически безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +10°, днем +25°, ясно. В воскресенье - ясно. Температура ночью составит +11°, днем +30°.

В Трускавце в субботу практически безоблачно, температура до +24°. В воскресенье - ясно, температура +10°...+29°.

В Сваляве завтра ожидается ясная погода, до +28°. В воскресенье - практически безоблачно, +10°...+31°.

В Затоке в субботу - ясно, ночью +21°, днем +31°. В воскресенье - практически безоблачно, температура +22°...+30°.

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