Представители пары подтвердили их расставание.

Известная американская певица Кэти Перри и актер Орландо Блум официально больше не вместе.

В течение последних недель ходили слухи, что звездная пара на грани расставания. Однако они не комментировали эту тему, хотя и их друзья говорили, что действительно союз актера и певицы распался. Но как отмечает издание The Mirror, представители пары сделали официальное заявление и подтвердили разрыв.

"За последние несколько месяцев Орландо и Кэти изменили свои отношения и сконцентрировали внимание на совместном воспитании общего ребенка. Их по-прежнему будут считать семьей, потому что их главным приоритетом есть и всегда будет воспитание дочери в любви, стабильности и взаимном уважении", - сказали представители.

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Кстати, до официального заявления инсайдер говорил, что певица и актер завершили свои отношения без скандалов.

"Кэти и Орландо расстались, но остаются в дружеских отношениях. Кэти, конечно, расстроена, но рада, что ей не придется проходить через еще один развод, поскольку это было худшее время в ее жизни", - подчеркнул инсайдер.

Что известно об отношениях Кэти Перри и Орландо Блума

Кэти и Орландо познакомились в 2016 году и начали встречаться. Через три года актер сделал предложение певице, но официально они так и не оформили свои отношения. В 2020 году у пары родилась общая дочь Дейзи Дав.

Напомним, ранее подруга Кэти Перри отреагировала на слухи о расставании певицы с Орландо Блумом.

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