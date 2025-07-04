Украине нужно 150 млрд долларов ежегодно до победы: эксперты критикуют низкие оценки МВФ

Запад будет тратить гораздо больше на собственную оборону, если не обеспечит достаточную поддержку Украине.

Украине нужно гораздо больше денег, чем озвученные МВФ 40 млрд долларов в год, чтобы выиграть войну, а недофинансирование может затянуть военную агрессию. Об этом пишет экономический обозреватель Мартин Сандбу в своей колонке для Financial Times.

Он напомнил, что Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал отчет по итогам восьмого пересмотра программы финансовой поддержки Украины. В нем говорится, что несмотря на полномасштабную войну, украинская экономика демонстрирует впечатляющую устойчивость: ВВП растет, а реформы продвигаются вперед.

"Несмотря на мощное наступление армии президента России Владимира Путина, украинская экономика остается крепкой, политика - эффективной и приносит улучшения в финансах государства, а реформы идут по плану. Это впечатляет", - пишет Сандбу.

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Он также отмечает, что официальная программа МВФ на сумму $15,5 млрд выполняется по графику, как и более широкий пакет финансирования на $153 млрд, в который входит помощь ЕС, США (до этого года) и других партнеров.

Однако эксперты предупреждают: на самом деле Украина нуждается в значительно большей поддержке. Так, финансовый аналитик Тимоти Эш утверждает, что реальная потребность Украины - $150 млрд в год. По данным Кильского института мировой экономики, вся помощь Запада (включая военную) сейчас составляет примерно $100 млрд в год, и это - лишь минимум, чтобы Украина могла продолжать борьбу, но не выиграть войну.

"Расчеты МВФ базируются на предположении, что война закончится в конце 2025 или в середине 2026 года (в негативном сценарии). Именно поэтому, начиная с 2026 года, в прогнозах МВФ потребность в финансировании резко уменьшается", - говорится в материале.

Такой подход, по словам обозревателя, позволяет западным технократам говорить, что Украина "полностью профинансирована" на данный момент, что, в свою очередь, отвлекает политических лидеров Запада от реальности.

"На самом деле все еще хуже: если Запад занизит поддержку, война продлится дольше, чем предполагает этот успокаивающий анализ, - и лидеры, и общество окажутся перед неприятным сюрпризом", - предупреждает Сандбу.

По оценкам аналитика Тимоти Эша, если сейчас не обеспечить Украину дополнительными $100 млрд за два года, то в перспективе Запад вынужден будет тратить в разы больше на собственную оборону.

"Либо мы выделяем Украине дополнительные $50 млрд в год в течение двух лет, чтобы победить Россию, либо тратим по $750 млрд каждый год в течение следующих десятилетий", - сказано в статье.

Автор отмечает, что победа Украины означает ее процветание, что выгодно и западным странам, ведь это будет означать меньшую нагрузку на налогоплательщиков и больше возможностей для инвесторов в восстановление. Тогда как побежденная Украина (или застрявшая в войне) не принесет никаких экономических выгод.

"И еще одно мое давнее замечание: Запад так и не передал Украине заблокированные российские валютные резервы - около $300 млрд - в качестве первого платежа репараций за разрушения. Альтернатива только одна: эти средства вернутся в Россию, а украинские потребности будут покрывать западные налогоплательщики (преимущественно европейские)", - добавил Сандбу.

Международная помощь Украине

В июне Украина получила от Европейского Союза (ЕС) еще 1 миллиард евро за счет российских активов, что стало пятым траншем макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета.

1 июля в Международном валютном фонде заявили, что завершили восьмой обзор четырехлетней программы поддержки Украины на сумму 15,5 млрд долларов. В тот же день в госбюджет Украины поступил девятый транш объемом около 500 млн долларов от МВФ в рамках четырехлетней программы Механизма расширенного финансирования (EFF).

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