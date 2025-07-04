Марс саморегулировался как пустынная планета.

Марс когда-то был способен поддерживать жидкую воду и имел текущие реки. Сейчас же планета представляет собой замерзшую пустыню, пишет Daily Galaxy.

В своем новом исследовании, проведенным под руководством планетолога из Чикагского университета Эдвина Кайта, ученые выяснили, что процесс превращения Марса в бесплодную пустыню был неизбежным. По их словам, это было связано с экологическими и геологическими характеристиками планеты.

Кайт и его команда рассказали, что Марс саморегулировался как пустынная планета. По их словам, пригодность для жизни была скорее исключением, чем правилом.

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В основу исследования легли данные с марсохода Curiosity NASA, который недавно обнаружил богатые карбонатами породы на поверхности Марса. Именно они дали ключевые сведения о судьбе атмосферы планеты.

"В течение многих лет мы не могли найти ответ на вопрос, почему Земля сохранила свою пригодность для жизни, а Марс ее утратил", - поделился Кайт.

В исследовании говорится о том, что пригодность Марса для жизни никогда не была стабильным состоянием. На планете только иногда присутствовала жидкая вода.

Ученые создали модель, которая показала, что климат Марса циклически меняется между периодами тепла, когда могла существовать жидкая вода, и длительными периодами засухи. Этот резкий контраст обусловлен тем, как каждая планета обрабатывает углеродный цикл.

По словам ученых, ключ к пониманию климата Марса лежит в отсутствии сбалансированного углеродного цикла. На Земле он работает как система обратной связи, но на Красной планете отсутствуют активные вулканические процессы, а это означает, что углекислый газ, который когда-то находился в его атмосфере, постепенно закрепляется в горных породах.

"В отличие от Земли, где всегда есть действующие вулканы, Марс в настоящее время находится в состоянии вулканического покоя, и средняя скорость вулканического выделения газов на Марсе низкая", - подчеркнул Кайт.

В издании добавили, что связь между водой и богатыми карбонатами породами на Марсе имеет решающее значение для понимания перехода планеты от потенциально пригодной для жизни среды к бесплодной. Исследование показывает, что даже небольшие количества жидкой воды могут вытягивать углекислый газ из атмосферы и закрепить его в горных породах. Этот процесс похож на то, что происходит на Земле, но разница состоит в том, что на Марсе нет достаточной вулканической активности, чтобы восполнить углекислый газ в его атмосфере.

Существует способ быстро добраться от Земли до Марса

Ранее физик из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Джек Кингдон рассказал, что теоретически люди могут добраться от Земли до Марса всего за 90 дней. Если его теория окажется верной, это не только сократит время полета на планету, но и сократит воздействие космической радиации на астронавтов.

Кингдон поделился, что лучше всего будет совершить полет на Марс в апреле 2033 года. Он отметил, что миссия могла бы покинуть Землю и достичь Марса за 90 дней, а через еще 90 дней вернуться обратно.

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