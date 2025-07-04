Его основная функция - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами.

Украинский беспилотный летательный аппарат R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание, официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины.

Как сообщило Министерство обороны Украины, дрон разработан по заказу Вооруженных сил Украины, успешно прошел все этапы испытаний и готов к выполнению боевых задач.

Отмечается, что его основная функция - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

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"Благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в частности на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, как проинформировали в Минобороны, БПЛА имеет защищенные каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

"Дрон позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, минимизировать расходы боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений", - добавили в министерстве.

ВСУ приняли на вооружение "Муравью" - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно Министерство обороны допустило к эксплуатации ВСУ отечественный беспилотный наземный комплекс "Муравей". Это гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

"Муравей", учитывая свои габариты, один из лидеров по грузоподъемности - он способен перевозить более полутонны веса на десятки километров. Ходовые особенности этого комплекса позволяют двигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды.

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